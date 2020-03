Magne (68) lå 12 timer i en livbåt og ventet på redningen

– Så tenker jeg «Hva skal jeg gjøre? Skal jeg gå i båten? Der kan jeg ha én prosent sjanse for å overleve. Hopper jeg herfra, har jeg ingen».

I utgangspunktet var det ikke plass til 28-åringen. Men plutselig utbrøt det panikk, og folk begynte å hoppe ut fra livbåten.

– De hoppet i sin sikre død, sier han.

– Det var langt ned?

– Ja, det var 50 til 60 meter ned, tipper jeg. Minst.

1983: Kielland-plattformen ble først forsøkt snudd. Plattformen ble til slutt senket med 50kg sprengstoff, og sank på 712m dyp i Nedstrandsfjorden, nord for Stavanger. NTB arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

– Får hele plattformen over oss

På dette tidspunktet anslår han at plattformen hadde en slagside på 60 til 70 grader. Sammen med en liten gjeng rakk han akkurat å sette seg i livbåten, skalke lukene og feste sikkerhetsbeltet, før de hørte et kraftig smell.

– Det var den siste vaieren som gikk, en 110 millimeter tjukk vaier. Det smalt, sier han, og fortsetter:

– Jeg så det ikke selv, men det var masse folk som stod og holdt seg i den vaieren, fordi de skulle ned på søylen for å få et lavere punkt å hoppe fra. Den røk mens det var masse mennesker som brukte den som et slags gelender for å dra seg ned dit.

Samtidig krenget Kielland-plattformen stadig mer.

– Da vi kom til 90 grader, gikk det fort. Vi hang fortsatt fast i plattformen, og man kan ikke låre en livbåt med så stor vinkel på en plattform, sier han.

– Hvordan får dere da sjøsatt livbåten?

– Vi får ikke sjøsatt den. Vi har ingen mulighet til å sjøsette den på grunn av plattformens slagside. Vi henger fast i plattformen så vi får hele plattformen over oss, sier han.

REDNINGEN: Magne Sildelid fikk plass i denne livbåten etter at flere hoppet ut av den før plattformen traff vannet. Foto: Skjermdump fra granskningskommisjonens rapport

Landet på hodet

Dermed landet livbåten opp-ned i sjøen. Kjølen vendte opp, mens dekkslukene lå ned i sjøen og tok inn vann.

– Det gjorde stabiliteten negativ, men du kan si at det var positivt for oss, for da fikk vi den rundt. Pluss at det var masse folk i sjøen, som klatret opp på utsiden og var med å hjelpe til å få tippet den rundt, sier han.

Så begynte et møysommelig arbeid. For tilfeldigvis, og til alt hell for mange, havnet livbåten i et område hvor svært mange mennesker lå i sjøen. For Sildelid og de andre i livbåten, handlet alt nå om å få folk opp i båten.

– Det var voldsomt med folk som lå rundt oss. Noen kom svømmende – de som kunne svømme, sier han.

– Rekker du i det hele tatt å tenke noe i en slik situasjon?

– Jeg tenker ingenting. Det er bare å tenke på å plukke opp folk. Plukke opp mest mulig folk. Dessverre så jeg flere som sank rundt oss. Jeg så bare armene som lå i luften og så forsvant de, jeg så de aldri mer igjen.

Sammen med andre, dro Magne folk inn i livbåten gjennom sidelukene. Foto: Skjermdump, granskningskommisjonens rapport

– Iskaldt

Langt ute i Nordsjøen hadde ikke våren gjort mye for gradestokken denne marskvelden.

– Det var iskaldt. Det var det som var faren, man kunne fryse i hjel. Det var ikke frost, men det var fire grader i sjøen, sier 68-åringen, og konstaterer:

De fire gjenværende bena på den veltede plattformen stikker opp av vannet dagen etter ulykken. Foto: Erik Thorberg NTB / SCANPIX

– Man klarer seg ikke lenge da. Det går fort.

I tillegg var motoren på båten ødelagt. Dermed drev livbåten rundt, også opp mot den avbrutne leggen til plattformen. Men mennene om bord enset ikke at plattformen de for kort tid siden hadde arbeidet på, nå lå på hodet under vannflaten.

– Det var sjø over alt, og et voldsomt bråk. Vi var så opptatt av å redde de som lå rundt oss, så vi hadde ikke tid til å tenke på hvordan det så ut, sier han.

Sildelid anslår at de reddet folk inn i livbåten i 15 til 20 minutter.

Da det ikke var flere å se, skalket de lukene og drev av gårde i en bekmørk livbåt. Slik lå de hele natten. På et tidspunkt kom et supply-skip, som fikk plukket opp 14 mann.

– Men det var en livsfarlig redningsoperasjon. De hadde et redningsnett som de hengte ut på skutesiden, og så skulle folk stå på toppen av livbåten og hoppe bort. Det var gambling med livet, sier han, og fortsetter:

– Da jeg var i livbåten følte jeg meg trygg, men det var mange som ikke følte seg trygge og de hoppet. Hadde de ikke klart å huke tak i nettet, hadde de blitt drept momentant mellom livbåten og skutesiden til supplybåten. Men alle klarte seg, det var helt utrolig, sier han.

ØDELAGT: Benet på plattformen som brakk og forårsaket at plattformen tippet rundt og forliste. Foto: Erik Thorberg NTB / Scanpix

Nest sist opp

Senere ble noen evakuert fra livbåten med helikopter.

– Men det var også gal manns verk, som vi sluttet fort med, sier han.

Neste morgen ble resten av de som var igjen i livbåten, hentet med helikopter.

– Jeg var den nest siste som kom opp fra livbåt nummer fem, sier 68-åringen.

– Er det minner og bilder av ting som har brent seg fast?

– Ja. Da jeg stod med den ene foten på innsiden av livbåten, og lurte på om jeg skulle hoppe inn eller ikke, og folk hoppet ut mens jeg hoppet inn. Det har brent seg fast, sier han og legger til:

– Og jeg husker spesielt de armene som stod i været. Så fort de forsvant, fór de til bunns og vi så dem aldri mer igjen.

Magne Sildelid (68) reddet flere menn opp av Nordsjøen den skjebnesvangre mars-natten. Foto: Kristian Myhre, TV 2

– Ingen flere igjen

Alexander Kielland-ulykken omtales som den verste ulykken på norsk side av Nordsjøen, siden andre verdenskrig. 123 personer omkom. 89 overlevde. Blant dem var alle som hadde kommet seg om bord i livbåt nummer fem.

Etter redningsaksjonen ble de fløyet til Ekofisk-hotellet. Vel tilbake, fikk de beskjed om at en oppløftende melding ventet mennene: En livbåt med 33 mann om bord, var blitt registrert.

– «Da må jeg bare skuffe deg», sa jeg. «For det er oss. Det er ingen flere igjen nå».

– Så fikk vi på oss en overlevelsesdrakt, og den gikk jeg rundt med helt til vi kom til Stavanger. Jeg gikk rundt i sentrum i overlevelsesdrakt for å kjøpe meg nye klær, legger han til.

Overlevende blir bragt til Sola lufthavn ved Stavanger 28. mars 1980. Foto: Erik Thorberg / NTB / SCANPIX

– Ingen skal dø

Før Kielland-ulykken, hadde Sildelid nettopp han nettopp vært på et skip som hadde drevet mange øvelser med identiske livbåter som de som fantes på Kielland-plattformen.

Dermed kjente han livbåtene godt, og visste at de var trygge.

– «Det eneste som kan skje her...», sa jeg, «...er at vi kan fryse i hjel. Det er det eneste. Men det er ikke minusgrader, så vi klarer oss en stund». Det jeg var mest bekymret for da vi lå i livbåten, var at jeg visste det var voldsom skipstrafikk rundt oss og at vi kunne bli kjørt ned av en båt, sier han.

På et tidspunkt var det også noen i livbåten som foreslo å forlate den, i håp om å bli plukket opp av helikopter.

– Noen ville at vi skulle iføre oss redningsvester og hoppe på sjøen. Det var en som sa at det er bedre at halvparten av oss overlever enn ingen. Da sa jeg at her er det ingen som skal dø. Ingen skal dø. Heldigvis fikk jeg stoppet det. Det var ingen som hoppet fra livbåten, vi var sikre der.

– Hvor lenge lå du i livbåten?

– Cirka tolv timer. Så jeg var seks timer på plattformen og tolv timer i livbåt. Det er min karriere i Nordsjøen.