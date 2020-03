Brukt over en million på russebuss – Får trolig ikke feire sammen

De siste forberedelsene til russetiden er i gang. I et lagerbygg i Bergen står russebussen «Madhattan 2020» klar til å tas i bruk når feiringen starter i april, men russetiden henger i en tynn tråd.

– Situasjonen endrer seg fra dag til dag. Det er mye usikkerhet og ny informasjon hver dag, forteller bussmedlem Susanne Galtung Døsvig (18).

Sammen med 23 andre jenter, har vennegjengen brukt tusenvis av dugnadstimer for å finansiere en russebuss de trolig ikke kan bruke på grunn av koronaviruset.

– Det er selvfølgelig kjipt, men veldig forståelig. Vi kan ikke utsette oss en for en pandemi kun fordi russetiden er viktig for oss. Vi må tenke på de gamle og svake i samfunnet. De som faktisk er ofrene her, forteller Sandra Grieg (19).

Millionbudsjett

Jentene på russebussen har planlagt russetiden siden førsteklasse på videregående skole. Siden da har de sammen investert flere tusen dugnadstimer for å finansiere russebussen. Budsjettet er satt på over én million kroner.

– Vi kan ikke legge skjul på at det er trist hvis russetiden blir avlyst når vi tross alt har brukt mye tid og krefter på dette. Men vi vet jo at andre har det mye verre enn oss. Det er jo folk som har mistet jobbene sine, sier Døsvig.

MADHATTAN 2020: Jentene har jobbet dugnadstimer siden førsteklasse på videregående skole. Foto: Privat

Jentene følger fortsatt planen opp mot russetiden - frem til de får kontrabeskjed.

– Det kommer ny informasjon hele tiden, så vi må ta det på strak arm. Jeg tror ikke noen har en konkret plan for russetiden, for det er nok ikke det hverken politiet eller myndighetene tenker mest på. Kanskje de heller kan få lagt en plan når ting roer seg ned, forteller Tina Straume (18).

– Vanskelig å feire russetiden slik man har pleid

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forteller til TV 2 at det er vanskelig å se for seg at man kan feire russetiden slik man har pleid å gjøre tidligere. Melby ønsker imidlertid å komme med en oppfordring til russen.

– Jeg vil oppfordre alle avgangselevene på videregående skoler til å være kreative, og se andre måter man kan markere en så viktig begivenhet på, forteller hun.

Jentene i «Madhattan 2020» ønsker å understreke at det er viktig å følge rådene til Folkehelseinstituttet.

– Vi må respektere det som foregår. Selv om det betyr at russetiden avlyses. Jeg er ikke redd for å bli smittet, men har ikke lyst å smitte andre i risikogruppen. Vi ønsker å stoppe denne pandemien, så da tar vi de forholdsreglene, forteller Straume.