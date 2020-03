Det er britiske Sky Sports som hevder å kjenne til at ledelsen i kinesiske Shanghai Shenhua er klare til å signere en ny toårsavtale med Ighalo.

Ifølge TV-kanalen tilbys den tidligere Lyn-spilleren en ukelønn på 400.000 pund i uken, tilsvarende i overkant av fem millioner norske kroner før skatt.

Ighalo ble hentet på lån fra Shanghai Shenhua på det foregående overgangsvinduets siste dag, 31. januar. Uniteds låneavtale med den kinesiske klubben utløper allerede 31. mai.

Samtidig er det rapportert om at avtalen trolig forlenges med en måned slik at Ighalo kan fullføre sesongen på Old Trafford. I engelsk fotball håper man fortsatt komme i land med Premier League innen 30. juni, til tross for viruskrisen.

Manager Ole Gunnar Solskjær har gjort det klart at han er tilfreds med det Ighalo har vist i United-drakten, og kristiansunderen ser for seg å ha bruk for Ighalo også neste sesong.

– Han har kvaliteter vi så vi hadde behov for. Vi trenger fortsatt de kvalitetene neste sesong, så la oss se hva vi kommer til å gjøre, sa kristiansunderen nylig, ifølge Daily Mail.

Samme avis har skrevet at Shanghai Shenhua trolig vil kreve 15 millioner pund, rundt 195 millioner norske kroner, for 30 år gamle Ighalo. Det skal angivelig være en overgangssum United er innstilt på å innfri.

Den nigerianske spissens nåværende avtale med Shanghai Shenhua utløper i desember 2022. Den nye avtalen han nå er tilbudt, vil binder ham til klubben fram til desember 2024.

(©NTB)