Klubbene permitterer i fleng. Nå kaster TV 2s ekspert ut en brannfakkel

Det er Vipers og Fyllingen. To andre, Fana og Follo på kvinnesiden, har skjermet spillerne, men redusert noe for trenerne.

20 av 24 klubber har dermed permittert på ulike måter, eller varslet permitteringer. Noen klubber var raskt ute, mens andre først permitterer fra 1. april.

– Tror de spekulerer

Den totale mengden, og at noen klubber var så raske, har fått TV 2s håndballekspert Bent Svele til å kaste ut en brannfakkel i podkasten «Kommentatorbua.»

– Jeg tror at noen klubber også spekulerer i dette her. De går inn i en periode med lønnsutgifter og få inntekter, sier Svele.

– Men avlyst sluttspill er det ikke mange klubber så taper penger på. For noen klubber spiller én kamp i sluttspillet på hjemmebane, og har kanskje inntekter på 50.000, mens utgiftene er større. Og så permitteres alle i to til tre måneder. Det sier seg selv at det regnestykket går veldig opp i fordel klubben, mener TV 2s håndballekspert.

Krever dokumentasjon

Svele skiller mellom rene eliteklubber og klubber som har en breddeavdeling. Og han vet at mange mister inntekter på turneringer, håndballskoler og akademier, som utgjør betydelige beløp.

– Men for enkelte tror jeg ikke tapene er så store at det i utgangspunktet skulle være nødvendig å permittere, og at noen derfor spekulerer i dette for å spare penger – dessverre, sier han.

– Jeg etterlyser at klubbene forklarer hva de taper på dette, og det bør de dokumentere, slår Svele fast.

Støttes av permittert spiller

Steffen Stegavik ble tidlig permittert som spiller i Nærbø. Han sitter også i styret i spillerorganisasjonen NISO. I siste episode av «Kommentatorbua» følger han noen av tankene til Svele.

Steffen Stegavik, Camilla Herrems ektemann, er selv permittert. Foto: Vidar Ruud

– Jeg tror jo også at det er noen klubber som spekulerer. Det ville jeg gjort også hvis jeg hadde vært klubbleder. For når regjeringen går ut med 20 fulle dager med lønn, så er det ganske enkelt å permittere folk i en måned – i hvert fall hvis man skal spekulere, sier Stegavik.

– Jeg skjønner at noen lag har cuper og turneringer som de tjener millioner på og som ligger i budsjett, men at folk skal bruke sluttspillet som en unnskyldning ... det blir litt for billig for meg. For de fleste går i minus på sluttspillet, tror jeg. Og så synes jeg at mange var veldig kjappe uten at de kan ha regnet på tapene og hva som gjelder ved permitteringer, mener Stegavik.

Mange håndballspillere vil få problemer med dagpenger etter hvert. Det fordi de ikke oppfyller kravene, ved å tjene for lite, ved at de er studenter eller jobber deltid.