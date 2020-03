Krekar er ikke lenger i Norge

– Det er politiet i Norge og Italia som har håndtert det praktiske rundt utleveringen, jeg kommenterer ikke det ytterligere, sier Mæland.

– En gledens dag

Justispolitisk talsperson i Frp, Per Willy Amundsen har selv vært justisminister mens Krekar har oppholdt seg i Norge, tross utviselsesvedtak. Nå er han lykkelig for at Krekar er ute av landet.

– Det er en gledens dag, en lettelse og en seier for rettsstaten. Endelig er dette over. Endelig er det satt et punktum. Dette har vært en årelang politisk og juridisk farse som rettsstaten nå endelig har satt punktum for, sier Amundsen.

– Så er det et lyspunkt å se at samfunnet, midt i det som er en nasjonal krise, også er i stand til å håndtere andre viktige saker.

Justispolitisk talsperson i Ap, Lene Vågslid, mener at den lange prosessen viser hvor kompliser Krekar-saken har vært for norske myndigheter.

– At utsendelsen nå er gjennomført er jeg glad for. Folk bør merke seg at denne saken aldri var en quick fix slik FrP påsto før de kom i regjering, skriver hun i en SMS til VG.

Forsøkt utlevert i 18 år

Mulla Krekar har oppholdt seg i Norge i 18 år, og norske myndigheter har hele tiden forsøkt å kaste ham ut av landet, men det har ikke vært mulig å sende ham tilbake til hans hjem i Nord-Irak fordi han risikerer dødsstraff.

Men i fjor sommer ble den kurdiske islamisten dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging.

Krekar har anket dommen, og det vil være en ankesak i Italia.

Likevel kommer utleveringen noe overraskende. Krekars siste fengslingsforlengelse var onsdag, og i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett sto det at en utleveringsdato ikke var fastsatt.

«Situasjonen i Italia med koronaviruset har gjort at dato for utlevering ennå ikke er avtalt. PST er i dialog med Italia om dette og utlevering vil skje så snart det er tilrådelig for begge parter. Korona-pandemien utgjør en særskilt situasjon, som påvirker hele Europa, som også er grunnen til at siktede ennå ikke har blitt utlevert. Denne ventes imidlertid å være midlertidig, og ytterligere fengsling i påvente av bedring i pandemien er ikke uforholdsmessig».

I risikogruppen

Det påpekes videre i kjennelsen at Krekar er i risikogruppen som kan bli alvorlig syk av Covid-19. Oslo tingrett la i onsdagens kjennelse til grunn at påtalemyndigheten og fengselet skulle legge til rette for og tar de forholdsregler som er nødvendig for at den kurdiske islamisten ikke skal bli smittet, med risiko for alvorlig sykdom.

Likevel sendes han nå til landet som er desidert hardest rammet av korona-pandemien i Europa.

Om han blir dømt i Italia og soner sin dom, sier justisminister Mæland at det ikke er fritt frem for å komme tilbake til Norge.

– Han har i mange år vært utvist fra Norge i mange år. Om han skal tilbake må han søke på vanlig måte. Jeg kan ikke spekulere i fremtiden.