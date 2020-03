Forrige uke ble det klart at årets Eurovision Song Contest, som skulle arrangeres i Rotterdam i Nederland i mai, er avlyst på grunn av koronakrisen.

Arrangørene er nå i samtaler om Rotterdam kan arrangere neste års Eurovision istedenfor.

Det ble senere kjent at årets nasjonale vinnerlåter ikke får delta neste års utgave av Eurovision, men at låtene i Eurovision 2021 må være helt nye.

Dette er i tråd med eksisterende regelverk i sangkonkurransen.

NRK har bestemt seg

Torsdag melder NRK at det er bestemt hva som skjer med neste års nasjonale finale, altså Melodi Grand Prix.

Det skal arrangeres delfinaler også neste år, med en stor finale og ti finalister. Her vil man finne Norges Eurovision-representant for 2021, skriver NRK i en pressemelding.

Det betyr at Ulrikke Brandstorp, som vant årets MGP med låten Attention, ikke automatisk får representere Norge med en ny låt i neste års Eurovision.

Og Brandstorp har takket nei til å vende tilbake til norske MGP i 2021.

– At årets konkurranse er avlyst er naturligvis leit for Ulrikke som har satset knallhardt foran årets MGP og Eurovision, men alle er enige om at situasjonen verden er inne i, ikke gir rom for store musikkonkurranser. Vi tilbød Ulrikke å være med som finalist i neste års MGP, men jeg har forståelse for at det er vanskelig å erstatte det å stå på Eurovision-scenen i år. Ulrikke er en fantastisk artist som vi nok kommer til å se mye til i årene som kommer, sier Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning i pressemeldingen.

Enkelte land har bekreftet at deres artist fra i år blir med videre til neste års Eurovision, mens land som Sverige, Finland og Island har annonsert at de arrangerer nasjonale finaler som tidligere.

Stemme-kaos

Den norske finalen gikk ikke smertefritt for seg, da NRK fikk tekniske problem med publikumsavstemningen og måtte gå for en backup-løsning.

En folkejury på 30 personer bestemte hvilke fire artister som skulle gå videre, noe som fikk både fansen og artistene til å reagere.

Da det stod fire artister igjen, kunne TV-seerne stemme, og de kåret Brandstorp til vinner.

Saken oppdateres.