Regjeringen bestemte denne uken å holde skoler og barnehager stengt frem til 13. april, med mulighet for forlengelse.

Dette har skapt reaksjoner fra blant andre komiker Espen Lervaag (42). I et Facebook-innlegg stiller Lervaag seg kritisk til håndteringen.

«At ungene mine ikke skal få gå i barnehagen før tidligst 13.04 er ekstremt», skriver Lervaag og legger til:

«Vi som foreldre til ei jente på 2 og gutt på 4, og som begge jobber 100% må nå mobilisere krefter av en annen verden for at denne båten skal holde seg flytende.»

Rammer de minste

Lervaag stiller seg fult og helt bak regjeringens tiltak, og har ingen betenkeligheter med å bli med på dugnaden. Likevel synes komikeren det er synd at det rammer de aller minste, som ikke har mulighet til å være med på bestemme.

– Selvfølgelig er det koselig å ha barna hjemme og tilbringe mye tid med dem. Men når man er i full jobb, mister barna den voksenkontakten de er avhengige av i løpet av dagen, sier Lervaag til God kveld Norge.

– Hadde det vært ferie og vi voksne ikke måtte jobbe, hadde det vært noe annet. Men når tiden ikke strekker til kan det bli slitsomt for alle, fortsetter han.

Deler opp dagen

Hjemme har de nå delt dagen i to mellom mor og far.

– En kjører morgenskift fra 07-12, og den andre ettermiddagsskift. Om du trodde du hadde tidsklemme før, kan du nå gange det med ti, sier Lervaag med et smil om munnen.

Komikeren presiserer likevel viktigheten ved å minne oss selv på hvorfor vi gjør dette, nemlig for å unngå smitte.

– Det blir krevende

Bloggerne-aktuelle Iselin Guttormsen (32) er også hjemme med små barn. Hun kjenner på lange dager og lovpriser nettbrett og barne-TV.

– Vi gikk jo inn med et håp om at skole og barnehage skulle åpne, men så innser man at det ikke blir slik. Det blir krevende, men det nytter ikke å klage, sier Guttormsen til God kveld Norge.

Som tobarnsmor forklarer 32-åringen at hverdagen i stor grad preges av rydding, hjemmekontor og leksehjelp.

– Det er veldig hyggelig å få så mye tid sammen med barna på dagen, men dagene blir jo ekstra lange, fordi man i mitt tilfelle må sitte å jobbe på kvelden istedenfor, sier Guttormsen, og fortsetter:

– Likevel tenker jeg at flere har det verre enn meg. Jeg har ikke så mye jeg skal klage på.