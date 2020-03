Blant annet så mangler elitelandslagene hovedsponsor.

– Vi er forberedt på en annen økonomisk hverdag etter koronaviruset, sier langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund.

– Dette får følger for løpere og hele Skiforbundet. For å ta langrenn så finansieres vi av kommersielle samarbeidspartnere. Og dermed kan dette - med den krevende situasjonen nasjonen er i - få direkte konsekvenser for oss.

Norsk langrenn har etter VM på hjemmebane i Oslo i 2011 vært en eneste lang opptur både sportslig og økonomisk. Budsjettet for langrenn var 35 millioner kroner i 2011. De siste årene har budsjettet vært på i overkant av 80 millioner.

– Kan det bli en hverdag etter korona som minner om økonomien fra 2011, altså at budsjettet halveres?

– Slik som verden ser ut nå kan vi ikke utelukke noen ting. Vi er avhengig av et velfungerende norsk næringsliv siden vi er finansiert av kommersielle samarbeidspartnere.

– Og midt oppi alt dette skal langrenn finne ny hovedsponsor elitelandslagene, ingen enkel jobb nå?

– Det er nok ikke det beste tidspunktet å søke nye samarbeidspartnere, nei, Vi prøver å forberede oss på alle scenarioer. Vi må nå være fleksible og villige til å tenke nytt. I 2011 hadde vi et bra VM på hjemmebane og da hadde vi altså under halvparten av det budsjettet vi har hatt de siste årene. Så det er fullt mulig å oppnå gode resultater selv om budsjettene skulle endre seg.

Løperne har allerede merket konsenkvenser av koronaviruset:

– Alt av landslagsaktiviteter er avlyst fram til sommeren. Det er selvfølgelig trist, men vi skal også ta vår del av dugnaden som andre i samfunnet, forklarer Bjervig.

Det betyr at tre treningssamlinger er strøket. Allerede nå røper Bjervig at det nok blir satt strek over to planlagte høydeopphold i Frankrike og Italia i august og oktober.

– Høydeopphold er egentlig underordnet slik vi tenker og jobber nå. Vi klarer oss uten disse høydeoppholdene. Vi klarer fint å trene hjemme. Det er ikke noe mesterskap i høyden til vinteren. Så det er ikke kritisk, men vi få litt mindre erfaring til OL i Kina om to år.

– Hvordan reagerer løperne?

– De er som de fleste andre sjokkert over hvor stort og dramatisk dette er. Løperne trener nå på egenhånd eller i små grupper på to-tre og trenerne følger dem opp via telefon eller video-møter. Dette er ikke ønskelig, men hva det betyr sportslig er helt underordnet i den situasjon vi står i nå. Vi er egentlig heldige i langrenn hvor vi kan trene mye hver for oss.

Hvor mange og hvem som får være med på neste sesongs landslag diskuteres nå. Ingen avgjørelse er tatt.

– Det kan bli mindre lag og andre typer samlinger enn vi har vært vant til, men uansett all usikkerheten så er jeg sikker på at vi får lag som kommer til å hevde seg til vinteren, sier langrennssjefen.