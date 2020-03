Snart 15 år gammel frisparksuser tok innersvingen på favorittene i Champions League-kåring

Gruppe 1

Lionel Messi, Barcelona vs Real Madrid, 2010/11

Cristiano Ronaldo, Manchester United vs Porto, 2008/09 (Videre med 59,5% av stemmene)

George Weah, PSG vs Bayern München, 1994/94

Charles-Édouard Coridon, PSG vs Porto, 2004/05

– Denne er vanskelig, for alle fire er potensielle kvartfinalister, uttalte Erik Huseklepp.

– Fra en annen verdensdel, beskrev Børrestad om Ronaldo-scoringen som etter hvert tok en overlegen seier.

– Jeg er ikke egentlig noe særlig fan av langskudd, men det er et useriøst hold å skyte fra, og han bare murer den inn, sa Huseklepp.

Gruppe 2

Lionel Messi, Barcelona vs Liverpool, 2018/19

Paul Scholes, Manchester United vs Barcelona, 2007/08 (Videre med 45,1% av stemmene)

Neymar, Barcelona vs PSG, 2016/17

Raul, Real Madrid vs Manchester United, 1999/00

– Det er tett på det perfekte frispark, uttalte Børrestad om Messis scoring som tok en tidlig ledelse i avstemmingen, men til tross for perfeksjonen måtte det altså vike til fordel for Scholes' suser fra distanse.

Gruppe 3

Alessandro Florenzi, Roma vs Barcelona, 2015/16

Steven Gerrard, Liverpool vs Olympiakos, 2004/05

Rafael van der Vaart, Hamburg vs Arsenal, 2006/07

Hugo Almeida, Porto vs Inter, 2005/06 (Videre med 69,1% av stemmene)

Gruppe 4

Cristiano Ronaldo, Juventus vs Manchester United, 2018/19

Marco van Basten, Milan vs IFK Göteborg, 1992/93

Zlatan Ibrahimovic, PSG vs Anderlecht, 2013/14 (Videre med 75,1% av stemmene)

Michael Essien, Chelsea vs Barcelona, 2008/09

– Syke langskudd har han ikke så mange av. Det er den brassen mot England den gangen, men i rene langskudd så tenker jeg at dette er hans beste ever, sa Stamsø Møller om Ibrahimovic-scoringen som tok seg videre.

Gruppe 5

Lionel Messi, Barcelona vs Milan, 2012/13

Ronaldinho, Barcelona vs Milan, 2004/05

Luis Suárez, Barcelona vs PSG, 2014/15

Marcel Sabitzer, RB Leipzig vs Zenit, 2019/20 (Videre med 58,7% av stemmene)

– Vi er bortskjemte. Det der er liksom det Messi gjør. Tenk når han legger opp, hvor mange sånne der han har å se tilbake på. Øverste hylle. Igjen, sa Stamsø-Møller om den tredje Messi-scoringen på fem grupper som røk ut til fordel for andre susere.

Gruppe 6

Casemiro, Real Madrid vs Napoli, 2016/17

David Neres, Ajax vs Real Madrid, 2018/19

Mohamed Salah, Liverpool vs Roma, 2017/18

Cristiano Ronaldo, Manchester United vs Roma, 2007/08 (Videre med 38,5% av stemmene)

– Det er et majestetisk, vanvittig hodestøt. Han flyr gjennom luften, moser motstanderen i duellen og planter den ned i hjørnet, sa Huseklepp om Ronaldo-headingen som til slutt vant en svært nevn avtemming med under tre prosents margin til Salahs variant.

Gruppe 7

Lionel Messi, Barcelona vs Bayern München, 2014/15

Robert Lewandowski, Borussia Dortmund vs Malaga, 2012/13

Philippe Mexes, Milan vs Anderlecht, 2012/13 (Videre med 58,5 % av stemmene)

Alexis Sanchez, Arsenal vs Ludogorets, 2016/17

– En ting er at brassen går i mål. det gjør den en av 10 000 ganger, men han hopper og tar ballen på brystet. Det er så vilt den måten han legger ballen til rette, sa Marius Skjelbæk om Mexes' vanvittige brassespark.

Gruppe 8

Ronaldo, Real Madrid vs Manchester United, 2002/03

John Arne Riise, Liverpool vs PSV, 2006/07

Aaron Ramsey, Arsenal vs Galatasaray, 2014/15

Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund vs PSG, 2019/20 (Videre med 44,1 % av stemmene)

– Enda så glad jeg er i både i Bryne og okser og jærbuer og det ene med det andre, så synes jeg det er rart at Ramsey ikke vinner med det treffer, sa Skjelbæk.

Gruppe 9

Samir Nasri, Arsenal vs Porto, 2009/10

Jan Derek Sørensen, Rosenborg vs Borussia Dortmund, 1999/00

Gareth Bale, Real Madrid vs Liverpool, 2017/18 (Videre med 59,5 % av stemmene)

Ronaldinho, Barcelona vs Chelsea, 2004/05

– Jeg lurer på om det er min store favoritt til å vinne hele greien. Innlegget er elendig, og han klarer å få opp foten og brassesparke den i mål. I en finale, og det teller litt ekstra, sa Huseklepp om Bale-brassen.

– Det er det beste av Bale oppsummert i en scoring. Han er en del skadet, men noen av høydepunktene i hans karriere er helt, helt rått, sa Stamsø-Møller.

Gruppe 10

John Carew, Lyon vs Real Madrid, 2005/06

Dejan Savicevic, Milan vs Barcelona, 1993/94

Dejan Stankovic, Inter vs Schalke, 2010/11 (Videre med 63,5% av stemmene)

Roar Strand, Rosenborg vs Real Madrid, 1997/98

Gruppe 11

Gareth Bale, Tottenham vs Inter, 2010/11

Vegard Heggem, Rosenborg vs Milan, 1996/97

Ramires, Chelsea vs Barcelona, 2011/12 (Videre med 40,8% av stemmene)

Gabriel Batistuta, Fiorentina vs Manchester United, 1999/00

Gruppe 12

Patrice Evra, Manchester United vs Bayern München, 2013/14

Zinedine Zidane, Real Madrid vs Bayer Leverkusen, 2001/02

Ivan Rakitic, Barcelona vs Tottenham, 2018/19

Mauro Bressan, Fiorentina vs Barcelona, 1999/00 (Videre med 45,7% av stemmene)

– Det der er ikke lov. Hva i all verden? Det der er helt uvirkelig, utbrøt Børrestad om Bressans brassespark fra utenfor 16-meteren som slo ut en av forhåndsfavorittene i Zinedine Zidanes finalescoring fra 2002.

– Måtte dere sette den der sammen med Zidane? Det er det jeg tenker. Jeg skal ikke si at hvem som helst kan gjøre en slik brasse, men det er litt på lykke og fromme. Jeg mener Zidanes er råere, for hvem andre gjør noe sånt? Det er null tilfeldigheter. I en finale. Det er det vakreste som har skjedd i Skottland siden Braveheart, uttalte Skjelbæk.

– Jeg vil også ha med Zidane videre, men den Bressan-scoringen er isolert sett videre. Helheten er Zidane, men bare scoringen så er det vanskelig å komme utenom Bressan, sa Stamsø-Møller.

– Det er en kjempeskrell at Zidane er ute allerede. Det var vel mange som tenkte at den ville vinne hele greien, sa Huseklepp.

Gruppe 13

Lionel Messi, Barcelona vs Roma, 2015/16

Saul Niguez, Atlético Madrid vs Bayern München, 2015/16 (Videre med 40,7% av stemmene)

Romario, PSV vs Milan, 1992/93

Arjen Robben, Bayern München vs Manchester United, 2009/10

– Det er Sauls mål som er Messi-målet her. Hadde Messi gjort det, så hadde han vunnet. Det er 100 % min favoritt, sa Stamsø-Møller da Atlético Madrid-profilens scoring så ut til å ryke mot Messi og Barcelona-lagkameratenes mønsterangrep, men mot slutten tok Saul over igjen og vant gruppen med marginale tre prosent.

Gruppe 14

Thomas Delaney, FC København vs Club Brugge, 2016/17

Arjen Robben, Bayern München vs Arsenal, 2016/17

Peter Crouch, Liverpool vs Galatasaray, 2006/07 (Videre med 48,7% av stemmene)

Lionel Messi, Barcelona vs Arsenal, 2010/11

Gruppe 15

Lucho Gonzalez, Porto vs Hamburg, 2006/07

Kevin Prince Boateng, Milan vs Barcelona, 2011/12

Gheorghe Hagi, Galatasaray vs Monaco, 2000/01 (Videre med 65,3% av stemmene)

Mario Mandzukic, Juventus vs Real Madrid, 2016/17

– En helt syk spiller og en helt sykt kul spiller. Fotballen i Romania har aldri blitt det samme igjen siden 90-tallsgenerasjonene som var svære i 94 og 98, oppsummerte Skjelbæk etter Hagis perle.

Gruppe 16

Emmanuel Eboue, Galatasaray vs Real Madrid, 2012/13

Stelios Giannakopoulos, Olympiakos vs Porto, 1997/98

Thierry Henry, Arsenal vs Real Madrid, 2005/06

Cristiano Ronaldo, Real Madrid vs Juventus, 2017/18 (Videre med 75,3% av stemmene)

Til tross for seks scoringer nominert hadde altså en av fotballhistoriens største spillere, Lionel Messi, ingen med videre i kåringen. Etter gruppespillet ble det så dannet fire mellomspill i form av kvartfinalegrupper á fire scoringer, der kun vinnerne gikk videre til semifinalene.

Kvartfinalegruppe 1

Cristiano Ronaldo, Manchester United vs Porto, 2008/09

Paul Scholes, Manchester United vs Barcelona, 2007/08

Hugo Almeida, Porto vs Inter, 2005/06 (Videre med 47,8% av stemmene)

Zlatan Ibrahimovic, PSG vs Anderlecht, 2013/14

– Det målet blir bare villere og villere hver gang jeg ser det. Den kan gå hele veien, uttalte Skjelbæk om Almeidas frisparksuser som tok seg videre i et ekstremt tett felt mot mer etablerte navn.

Kvartfinalegruppe 2

Marcel Sabitzer, RB Leipzig vs Zenit, 2019/20

Cristiano Ronaldo, Manchester United vs Roma, 2007/08

Philippe Mexes, Milan vs Anderlecht, 2012/13 (Videre med 40,8% av stemmene)

Erling Braut Haaland, Borussia Dortmund vs PSG 2019/20

Kvartfinalegruppe 3

Gareth Bale, Real Madrid vs Liverpool, 2017/18

Dejan Stankovic, Inter vs Schalke, 2010/11

Ramires, Chelsea vs Barcelona, 2011/12

Mauro Bressan, Fiorentina vs Barcelona, 1999/00 (Videre med 46,0% av stemmene)

– Jeg tenker at det skal spille inn at det er en finale. Det er den beste som er scoret i en finale, sa Stamsø-Møller om Bale-brassesparket som altså ble den andre Madrid-finaleperlen til å ryke mot Mauro Bressans brassesparkmagi fra 2. november 1999.

Kvartfinalegruppe 4

Saul Niguez, Atlético Madrid vs Bayern München, 2015/16

Peter Crouch, Liverpool vs Galatasaray, 2006/07

Gheorghe Hagi, Galatasaray vs Monaco, 2000/01

Cristiano Ronaldo, Real Madrid vs Juventus, 2017/18 (Videre med 45,7% av stemmene)

– Det er så enorme krefter i sving. Tidspunktet i turneringen. Det er Buffon i mål. Det er et vilt mål. Jeg synes faktisk det er råere enn Bale sitt. Jeg synes brassen er litt fetere. Bale sin var mer «hva i all verden dro du opp der?». Her er det så kontrollert. Det er så stilrent. 20, 20, 20, 20, 20 poeng i et hopprenn, sa Skjelbæk om Ronaldo-scoringen som etter hvert vant en overlegen seier i denne gruppen.

Semifinale 1

Hugo Almeida, Porto vs Inter, 2005/06 (videre med 78,4% av stemmene)

Philippe Mexes, Milan vs Anderlecht, 2012/13

– Brasser er fett, men det har en tendens til å få fryktelig godt betalt i slike kåringer. Så vi må ha inn denne her. Har du sett, for en kanonkule, sa Skjelbæk om Almeida-frisparket da det sikret finaleplass.

– Du blir liksom ikke lei av den scoringen. Den Mexes-scoringen kjenner jeg at jeg blir litt lei, men Almeida? Spill den på nytt og på nytt og på nytt, og det går helt fint, sa Huseklepp allerede før det altså ble klart at portugiseren ville gå helt til topps.

Semifinale 2

Mauro Bressan, Fiorentina vs Barcelona, 1999/00 (Videre med 50,2% av stemmene)

Cristiano Ronaldo, Real Madrid vs Juventus, 2017/18

I en utrolig jevnt semifinale ble det ikke avgjort før helt på tampen. Gjenopplev speningen i videoen lengre oppe i saken!

Finale

Hugo Almeida, Porto vs Inter, 2005/06

Mauro Bressan, Fiorentina vs Barcelona, 1999/00 (Vinner med 78,3% av stemmene)

Dermed var en heseblesende tre timer lang Champions League-kveld over, og TV 2s seere hadde avgitt sine stemmer.

– Det er nok den turneringen som betydde mest i etableringen av min fotballinteresse. De sterkeste minnene fra oppveksten har jeg fra Champions League, spesielt med Rosenborg, men også de andre store lagene i Europa. Det har alltid vært det viktigste å få med seg og bydd på den beste underholdningen, sa Simen Stamsø-Møller allerede før kåringen fant sted.

