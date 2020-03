Det melder helseforetaket torsdag.

58 av de som er innlagt med koronasmitte hos Helse Sør-Øst sine sykehus, ligger på intensivavdelinger.

52 av disse ligger i respirator.

Unge i respirator

Flere unge mennesker utenfor risikogruppene er lagt i respirator på intensivavdelingen på Bærum sykehus, opplyser kilder til Budstikka.

Personene det er snakk om, er mellom 20 og 45 år og uten underliggende sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og/eller høyt blodtrykk, skriver avisa.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) siste tall er kun 17 av de 74 koronasmittede som har fått intensivbehandling i Norge, under 50 år.

Kappløp

Koronakrisen har skapt et desperat behov for pustemaskiner. Produsentene jobber på høygir, og bilprodusenter vurderer om de kan bistå.

Pasientene som blir hardest rammet av koronaviruset, får store problemer med å puste.

I mange tilfeller er de avhengig av pustemaskiner for å få nok luft i lungene. Behovet for disse maskinene øker derfor i takt med at viruset sprer seg til stadig større deler av verden.

– Etter hvert som den globale pandemien utvikler seg, blir det et behov for medisinsk utstyr som vi aldri før har sett. Inkludert respiratorer, sier Kieran Murphy, som leder amerikanske GE Healthcare.