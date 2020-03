Over 7.200 mennesker er korona-smittet i Bergamo-distriktet. Direktøren for intensivavdelingen på det overfylte Giovanni XXIII-sykehuset i Bergamo, Dr. Luca Lorini, tror mange ble smittet på fotballkamp 19. februar.

Atalantas historiske 4-1-triumf over Valencia ble flyttet til San Siro i Milano, som ble fylt med over 40.000 tilskuere. På det tidspunktet var bevisstheten om koronaviruset svært lavt i Italia.

Klemming og kyssing

– Jeg er sikker på at når 40.000 mennesker klemmer og kysser hverandre og har en distanse til hverandre på en centimeter minst fire ganger, Atalanta scoret fire mål, så er det en usannsynlig akselerator for smitten, sier Dr. Lorini til AP.

– Men kunne det forutses? De som var tilstede på kampen ante på det tidspunktet ikke hva som foregikk.

Dr. Lorini får støtte av immunlege Francesco Le Foche fra poliklinikken Umberto I i Roma.

– Her samles tusenvis av mennesker, to centimeter fra hverandre. Og suksessen manifesteres med eufori, skrik og klemmer. Dette kan ha utløst viral replikasjon. sier Dr. Le Foche til Il Mattino.

Bergamos borgermester Giorgio Gori har tidligere kalt kampen en biologisk bombe.

– Vi ante ikke hva som skjedde da. Den første coronarammede pasienten ble registrert i Italia 23. februar. Hvis viruset allerede var der ute, så ble 40.000 fans på San Siro smittet den kvelden, sier Gori ifølge Marca.

Returkamp for tomme tribuner

For det tok tid for alvoret å gå opp for folk flest både i Italia og resten av Europa.

Returoppgjøret i Valencia ble spilt for tomme tribuner på Mestalla 10. mars. Det var misnøye med den beslutningen hos begge lags supportere. Men avgjørelsen har sannsynligvis hindret enda flere smittetilfeller og dødsfall både i Valencia og Bergamo.

Mange Atalanta-supportere reiste til Spania uansett, og overvar kampen på puber og barer. Kampen endte 4-3; Atalanta sikret plass i Champions League-kvartfinale for første gang i klubbens historie med 8-4 sammenlagt.

Valencia er et av de meste korona-rammede områdene i Spania. Antall tilfeller økte betraktelig etter Valencia-Atalanta-oppgjøret.

Så sent som 11. mars spilte Liverpool mot Atlético Madrid for fulle tribuner.