Mímir (33) ute av Farmen rett før finalen: - Det er utrolig surt

Etter seks uker på Gjedtjernet gård i Finnskogen, var det TV-profilen Mia Gundersen og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson som måtte møtes i den harde semifinaleøvelsen melkespannholding.

Mia kom seirende ut, og dermed skal hun møte NRK-oppfinneren Erik Alfred Tesaker i finalen av Farmen kjendis 2020.

– Det er utrolig surt å ryke når man er så nærme finalen. Samtidig unner jeg Mia og Erik Alfred alt godt. De er to verdige finalister, og jeg er bare så utrolig overlykkelig for å ha kommet så langt som jeg gjorde, sier en glad og sliten Kristjánsson til TV 2 kort tid etter Farmen kjendis-utgangen.

33-åringen legger ikke skjul på at han tror han kunne vunnet hele finalen, om han gikk videre fra melkespannkonkurransen.

Kristjánsson tror han kunne gått videre om han gjorde én ting annerledes. Se hva han sier i videovinduet øverst i saken.

– Stresset Erik Alfred

Tidligere samme dag skulle de tre gjenværende konkurrere i å sage en trenøkkel. Etter kun få minutter trakk Mia seg fra konkurransen, og guttene kjempet om en finaleplass.

Kristjánsson lå lenge godt an, men måtte se seg slått av Tesaker på oppløpet. Politikeren oppdaget en kvist i planken som ødela vinnersjansene fullstendig.

– Jeg kunne ha stresset Erik Alfred veldig mye mer dersom jeg ikke hadde måttet starte helt på nytt. Det var ganske surt, for han var mye tregere enn jeg trodde, forklarer han.

33-åringen fra Stavanger var sikker på at oppfinneren skulle klare oppgaven med glans, men forteller at han ble overrasket over den noe klønete tømreren.

– Han ble veldig stresset og gjorde feil. Så det var dumt at det skjedde, men sånn er det. Jeg oppdaget kvisten da jeg hadde kommet ganske langt. Hvis ikke hadde jeg nok rukket å snu i tide, sier han.

Snorker ikke lenger

Nå gleder han seg stort til å komme hjem til samboeren Matilde Holdhus og sin to år gamle datter.

For 33-åringen tar ikke bare med seg en pallplass i Farmen kjendis hjem, men også en stor gladnyhet til kjæresten.

– Nå har jeg gått ned så mye i vekt at jeg har sluttet å snorke. Så nå kommer jeg hjem som en snorkefri type, skryter rogalendingen.

Samtidig takker han samboeren for å ha holdt ut med parets felles datter alene i seks uker.

– Hun har tatt vare på ungen vår mens jeg har vært her inne og kos meg på Farmen. Så hun har gjort en kjempejobb, og det er Matilde som har hatt de tøffeste seks ukene av oss to, avslutter Mímir.