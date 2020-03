For litt over en uke siden dukket «Mot i brøstet» opp på TV 2 Sumo, og fredag blir alle episodene av «Karl & Co» tilgjengelige på TV 2s strømmetjeneste.

Det synes Karl Reverud selv, Nils Vogt (71), er veldig stas.

– Jeg er glad for å kunne bidra med litt latter og humor i hverdagen. Særlig i disse tider, sier Vogt til TV 2.

141 episoder

TV 2 Sumo har skaffet seg rettighetene til de populære seriene for de neste sju årene.

– Det er hyggelig å kunne bidra til litt avveksling fra dårlige nyheter, fortsetter Vogt.

«Mot i brøstet» herjet på norske TV-skjermer i perioden fra 1993 til 1997. Hele 141 episoder ble laget om trioen Karl, Nils og Henry, og Vogt opplevde en enorm suksess sammen med Sven Nordin og Arve Opsahl.

Fra 1998 til 2001 fikk Karl sin egen TV-serie, nemlig «Karl & Co». Gjennom 63 episoder blir man kjent med nye karakterer i Karl Reveruds univers. Alt skapt av Tore Ryen.

– Jeg vet jo hvor populære disse seriene er. Daglig møter jeg folk som forteller meg hvor godt de likte disse seriene, smiler han.

Vogt kommer også med en innrømmelse.

– Jeg har selv kun sett episodene en gang, og har glemt mye av det. Så jeg kommer nok til å se på noen episoder. Det er knyttet mange gode og hyggelige minner til disse innspillingene.

Klassisk innhold

Også TV 2 er fornøyd med å kunne vise frem de legendariske seriene igjen.

– Apetitten på noen av disse klassikerne ser ut til å være ubegrenset. Etter at vi slapp alle sesongene av «Mot i brøstet» sist helg, har vi opplevd et enormt engasjement og høye seertall. Nå slipper vi alle sesongene av «Karl & Co», så vi er veldig glade for at våre Sumo-abonnenter får et slikt klassisk innhold, i tillegg til alle nye filmer og serier som fortløpende lanseres i tjenesten, sier kanaldirektør Trygve Rønningen.

Om seriene når et nytt og ungt publikum er ikke Vogt sikker på, men han er positiv.

– Seriene har hatt en enormt stayerevne. Når jeg reiste rundt med showet mitt i fjor, møtte jeg folk i alle aldre som hadde en relasjon til seriene på en eller annen måte, forklarer han.