– Jeg tror denne påsken her så skal man tenke seg veldig godt om, sier Stephen Sollid, sjefslege i Stiftelsen Luftambulanse, til God morgen Norge.

Han forteller at helsevesenet forbereder seg på at det skal komme et større trøkk som følge av koronapandemien, og at nordmenn må gjøre alt de kan for å redusere dette presset.

Hytteforbud

Tirsdag 24.03 ble det klart at hytteforbudet forlenges til over påske. Sjefslegen anbefaler også folk å holde seg hjemme denne påsken.

– Unngå å dra på lange skiturer, toppturer eller gjøre ekstreme ting som kan øke risikoen for at man skader seg og trenger hjelp, sier Sollid.

Han forteller at de ser at folk er flinke til å holde seg hjemme, og at antall skadde har gått ned den siste tiden. Sjefslegen håper at folk fortsetter å gjøre dette.

Hvis man hadde store planer for årets påske ber Sollid om at man heller tar disse igjen et annet år.

– Det kommer påsker senere hvor man kan gjøre det, men påsken 2020 så dropper vi de lange turene.

Hjelper de som trenger det

Sollid påpeker at selv om Norge nå har et stort fokus på koronaviruset, så får fortsatt de som skader seg eller blir akutt syke hjelp.

– Det er ikke slik at fordi at man nå er inne i en veldig spesiell situasjon så prioriterer vi ikke å reise ut til de som virkelig trenger det, det gjør vi, forteller sjefslegen.

Sollid forklarer at det fortsatt er mye usikkerhet rundt hvordan pandemien utvikler seg, og at de ikke vet hvordan situasjonen blir.

For å hindre at sykehusene ikke har kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, ber han derfor om at man er mer forsiktig.

Veldig utsatt for smitte

Helsetjenestene er opptatt av å holde de som skal gjøre jobben friske. Sollid forteller at spesielt de som jobber i ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten de er veldig utsatt for smitte.

– De oppsøker og kommer til folk som de ikke vet om er smittet eller ikke, sier sjefslegen.

Derfor er disse nødt til å beskytte seg ekstra. Ambulansearbeidere bruker nå både munnbind og beskyttelsesbriller for å unngå dråpesmitte, og forhåpentligvis unngå å bli smittet av viruset.

– Det er en minimumsbeskyttelse som alle sammen har i disse dagene her for å ivareta seg selv, forklarer Sollid.