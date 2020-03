De fleste fotballigaer avsluttes på våren og mange spillere- og trenere har kontrakter som går ut 30. juni, deriblant stjerner som Edinson Cavani, Mario Götze, Dries Mertens og Zlatan Ibrahimović.

Men koronapandemien har satt fotballigaene på pause, og det er usikkert når sesongen blir fullført (om den spilles ferdig).

Ifølge Reuters, skal FIFA nå diskutere om kontrakter som utløper ved sesongslutt, bør forlenges som følge av utsettelsene koronaviruset har skapt.

– Hvis man skal tenke hvilken intensjon kontraktene hadde opprinnelig, så er det at spillerne fullfører sesongen. Men fordi man er i en ekstraordinær situasjon som ingen hadde sett for seg, så stemmer ikke tidsforløpet i kontrakten lenger, sier TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg, og fortsetter:

– Det gjenstår å se hva FIFA offisielt lander på, men det er en naturlig og rettferdig løsning at spillerne blir i klubben frem til sesongen er ferdigspilt.

Chelsea-angriper Willian sin kontrakt går ut 30. juni, men han har uttalt at han ønsker å skrive en korttidskontrakt for å fullføre sesongen.

– FIFA må komme med noen klare kjøreregler

Flere britiske medier melder også om at det neste overgangsvinduet kan bli åpent helt frem til januar for å få tilbake pengestrømmen i fotballen, samtidig som spillere som eventuelt signerer en korttidskontrakt, har muligheten til å bytte klubb før en ny sesong starter.

18. mars opprettet FIFA en egen arbeidsgruppe som jobber med ulike problemstillinger som følge av koronaviruset, som blant annet vil finne ut av når vinduet skal åpnes.

– I utgangspunktet åpner det internasjonale overgangvinduet i juni. Det ville vært veldig underlig om klubber har mulighet til å kjøpe spillere som kan bidra i sesonginnspurten. Her må FIFA komme på banen med noen klare kjøreregler, mener fotballagent Stig Lillejord.

Vanskelig å planlegge spillerlogistikk

– Først og fremst er vi i en veldig uoversiktlig situasjon, og man vet enda ikke når fotballen vil komme i gang igjen. Derfor håper jeg at kjørereglene også kan ta høyde for den usikkerheten, sier TV 2s fotballekspert.

Finstad Berg mener det er viktig at FIFA foreløpig kan være pragmatiske til når vinduet skal åpnes, og håper heller at de kan si noe mer konkret om hva reglene blir på et overordnet nivå.

– Foreløpig haster det ikke ettersom fotballen er satt på vent. Det er viktig at de bruker tid på å komme med noen regler som er rettferdige og praktisk gjennomførbare. Samtidig haster det litt for klubbene å ha noe konkret å forholde seg til, med tanke på blant annet spillelogistikk frem mot neste sesong. Det er vanskelig å tenke langsiktig sånn det er nå.