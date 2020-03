Denne uken ble det klart at Eliteserien ikke starter før tidligst i slutten av mai på grunn av koronakrisen. En oppstart helgen 23. og 24. mai har blitt foreslått fra Norges Fotballforbund, slik at man får spilt to runder før eventuelle landskamper i juni.

– Forbehold må tas når det gjelder videre tiltak og restriksjoner fra myndighetene, men målet er å starte opp sesongen med publikum tilstede, skrev NFF i pressemeldingen som kom tirsdag.

Skulle Eliteserien starte den helgen, er de allerede åtte runder på etterskudd. Det blir mye å ta igjen, og TV 2s fotballekspert tror man må belage seg på at sesongen 2020 strekker seg ut i 2021.

– Jeg tror vi kommer til å få se en full serie. Det er de norske klubbene helt avhengig av. De har ikke råd til å spille noe mindre enn en full serie, fordi da mister de mye av disse TV-pengene, og det har ikke disse klubbene råd til, sier Mathisen.

– Får bare godta vanskelige spilleforhold

Nesten samtlige Eliteserie-klubber har nå permittert spillere og trenere på grunn av utsettelsen. Det økonomiske bildet er forandret, og for å stable seg på beina igjen mener Mathisen at klubbene nå må tåle de utfordringene som kommer ved å spille en full serie, slik at det blir inntekter.

– Det kan godt være at vi da må spille kamper vinteren 2021, men det får så være. Da får vi bare godta at det blir ganske vanskelige spilleforhold rundt om i de norske byene, men dette er jo en spesiell situasjon, sier Mathisen og understreker:

– En syk situasjon som vi sannsynligvis aldri kommer opp i igjen. Derfor blir det ganske merkelige kamper i februar/mars 2021. Det lever vi fint med, det viktigste er at serien kan få spilt 30 runder.

Egentrening: – Lever fint med det

Med strenge restriksjoner som følge av koronaviruset, med blant annet forbud mot fellestreninger, må fotballspillere i Norge nå trene på egenhånd. I tillegg får de en mye lengre oppkjøring som følge av den siste utsettelsen.

– Spillerne har sine egne måter å trene på, om det er ute i skogen, eller langs fortauet. De har selvfølgelig en plikt i å holde seg i form, men samtidig kan de ikke ha kontakt med sine egne klubber. Noen klubber kan trene sammen i veldig små grupper, men stort sett nå er det slik at spillerne holder utholdenheten sin i form, og de trener litt styrke ved hjelp av de tingene de har lov til å trene med, forklarer Mathisen.

– Det er jo en veldig spesiell situasjon, for spillerne og idrettsutøverne som er på det høyeste nivået i Norge. Det er ikke optimalt hvis vi bare skal se på det treningsmessig, men de lever fint med akkurat dette i et par uker, understreker TV 2s fotballekspert.