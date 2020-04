Vidar (44) reddet tre mennesker fra brannen på Scandinavian Star

Natt til 7. april 1990 skjedde det som ikke skal skje. Det brøt ut en brann på passasjerfergen Scandinavian Star, som var på vei fra Oslo til Frederikshavn.

Brannen var påsatt, og 159 mennesker mistet livet. Av disse var 136 nordmenn. Det er det største uoppklarte massedrapet i norsk historie.

Denne ulykken endret livet til Vidar Skillingsås (44) og Anki Hansen (47) for alltid.

Se hele intervjuet øverst i saken!

NRK har laget en dokumentarserie om den tragiske hendelsen som skjedde for 30 år siden.

– Pakket hele skapet i bagen

Vidar Skillingsås var 14 år da han for første gang skulle reise til utlandet uten foreldre. Han husker godt hvor mye han gledet seg.

– Jeg skulle pakke selv, og jeg pakket faktisk hele skapet i bagen, forteller Skillingsås til God morgen Norge.

Han skulle, sammen med friidrettsklubben, til en treningssamling i Danmark. Allerede fra innsjekk reagerte Skillingsås på at det var noe galt.

– Det var store forsinkelser, og det var en improvisert landgang i form av et stillas for å komme oss om bord i Scandinavian Star, forteller han.

Det var flere norske ungdommer fra rundt om i landet som skulle på samme samling som friidrettsklubben til Skillingsås. Deriblant 14 år gamle Lene Hansen.

– Lene var en veldig glad og morsom jente. Hun var familiens solstråle, sier storesøsteren til Lene, Anki Hansen (47), til God morgen Norge.

Fikk ikke sove

Da det var på tide å legge seg 6. april 1990, fikk ikke Vidar Skillingsås og kompisen Frode sove. Det var dårlig ventilasjon i lugaren, og guttene bestemte seg får å gå ut på dekk for å få seg litt frisk luft.

– Da vi gikk tverrgangen over fra lugaren vår, så møtte vi to andre fra friidrettsforeningen som vi pratet med. Da vi sto der, så vi at det kom røyk fra dekket under, forteller 44-åringen.

VARSLET OM BRANN: Vidar Skillingsås reddet tre mennesker fra brannen på Scandinavian Star. Faksimile: VG

Guttene løp da for å varsle i resepsjonen. Men det stoppet ikke der for Skillingsås. Den da 14 år gamle gutten valgte å også løpe til lugaren sin, der to andre venner lå og sov, for å vekke dem, samt treneren.

– Da jeg kom til korridoren der lugarene vår lå, så hadde røyken allerede spredd seg dit, forteller Skillingsås og fortsetter:

– Jeg fikk et bilde i hodet av de sikkerhetsfolderne som er på fly, som viser at det skal være frisk luft nede ved gulvet. Så da la jeg meg ned på alle fire og fikk varslet de jeg bodde på lugar med og treneren min.