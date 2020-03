Sammen er de et av Norges største medaljehåp i OL - nå vurderer en av dem å slutte

For mange idrettsutøvere var utsettelsen av OL en kjærkommen nyhet. De kan jo forsøke igjen neste år, uansett. Men for roduoen Are Strandli og Kristoffer Brun, var den ikke særlig beleilig.

Sommerens leker i Tokyo skulle nemlig være karrierepunktum for Strandli, som nå er usikker på om han har motivasjon til å trene mot OL i ett år til.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Det er en ekstremt spesiell situasjon, sier Strandli.

Bestemt seg for å legge opp

Han ble ikke overrasket da Den internasjonale olympiske komité (IOC) informerte om at OL ble utsatt til 2021, det hadde jo ligget i kortene en stund.

Men da IOC-president Thomas Bach offentliggjorde utsettelsen, sank det plutselig inn for Strandli at han kan være ferdig som roer.

– Jeg hadde tenkt at sommerens OL var et fint tidspunkt å avslutte karrieren. Det er utfordrende å trene for å være best, og samtidig få økonomien til å gå opp, sier rogalendingen, som jobber som journalist i Finansavisen ved siden av rokarrieren.

– Det krever vanvittig mye å være medaljekandidat i OL. Fokuset man må ha, alle de små detaljene som må gjøres perfekt, det er jo det alt står og faller på, fortsetter han.

OL-BRONSE: Kristoffer Brun (til v.) og Are Strandli kunne juble for bronse under forrige OL. Foto: Junge, Heiko

Etter OL i Rio tok han et friår for å få motivasjonen tilbake. Den fant han igjen etter et år borte, men så begynte det å bli tungt igjen. Med OL i 2020 som det store målet, holdt han det gående.

– Akkurat nå begynte det å løsne igjen, så det er kanskje ikke tidspunktet å gi seg på, sier Strandli.

Tar lang tenkepause

Han vurderer nå å satse i ett år til, men er sannelig ikke sikker på om han kommer til å gjøre det.

– Jeg kommer til å tenke meg om i et par måneder før jeg tar valget, for det er viktig at det er veloverveid, sier han, og fortsetter:

– Hvis jeg slutter nå, så kommer jeg til å se andre forberede seg til OL og muligens angre. Det er en risiko for det.

– Du har jo en makker som også vil til OL. Hvor mye tenker du på ham når du skal ta avgjørelsen?

– Dette har vårt prosjekt i to og et halvt år, så det blir et tøft valg. Samtidig, hvis jeg ikke er motivert, så er det ikke bra for noen av oss, sier Strandli.

Går utover makkeren

Makker Kristoffer Brun kommer ikke til å mase på ham.

– Min strategi er å gi ham slack en stund, sier bergenseren, som selvsagt håper at Strandli ikke legger inn årene helt ennå.