Han er ny sjef for Oljefondet

Oljefondet har hatt en negativ avkastning på 16 prosent så langt i år.

Det opplyste Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, på en pressekonferanse torsdag.

Under pressekonferansen ble det også kjent hvem som tar over som ny sjef for Oljefondet, etter at Yngve Slyngstad, som har ledet Statens pensjonsfond utland i tolv år, i fjor høst varslet at han gir seg.

Det er Nicolai Tangen som blir ny sjef for Statens pensjonsfond utland. Dermed er det han som skal lede arbeidet med å forvalte Norges oljeformue i tiden fremover.

– Drømmen min

Valget av Tangen som ny Oljefond-sjef kom overraskende på mange. Nordnet-analytiker Roger Berntsen virket torsdag morgen sikker på at arvtakeren ville bli Trond Grande, men slik ble det altså ikke.

– Dette er ikke bare drømmejobben min. Det er drømmen min, sier Tangen.

54-åringen er CEO i AKO Capital, som han stiftet i 2005. Selskapet har i dag rundt 70 ansatte og forvalter pengene til universiteter, veldedige stiftelser og familieselskaper. AKO Capital er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.

– Jeg er en beskjeden sørlending. Jeg har vært interessert i finans siden jeg var liten gutt og gikk aviser og solgte blomster på restauranter – og kjøpte aksjer for pengene, fortsetter han.

Tangen, som er født i 1966, er på 41. på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

– Det er en fantastisk ære å ta over ledelsen av Oljefondet, og det er et stort ansvar å passe på Norges og alles sparepenger. Yngve Slyngstads sko er naturligvis veldig store å fylle, sier han.

PRESENTASJON: Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) presenterer Nicolai Tangen (på storskjerm til venstre) som ny leder for Norges Bank Investment Management (leder for Oljefondet) under pressekonferansen torsdag. I midten står avtroppende leder Yngve Slyngstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Svært gode resultater

Sentralbanksjef Øystein Olsen er full av lovord for den nyansatte Oljefond-sjefen.

– Hovedstyret er trygg på at vi med Nicolai Tangen har vi fått den beste kandidaten til å lede Statens pensjonsfond utland. Tangen har bygget opp et av Europas ledende investeringsselskaper og kan vise til svært gode finansielle resultater som internasjonal kapitalforvalter. Han har bred erfaring med forvaltning av aksjer, som er fondets største aktivaklasse, sier Olsen.

Tangen har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics.

I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs. Tangen vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted ved tiltredelse i Norges Bank Investment Management.