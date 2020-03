Det tyske teknologiselskapet Bosch har, i samarbeid med diagnostikkselskapet Randox, utviklet maskinen som gjennomfører testen. «Vivalytic» skal bli lansert i Tyskland i løpet av april.

– Hurtigtesten vil gjøre at sykehusene vil kunne sette en diagnose tidligere enn før, sier en talsperson i Bosch til den tyske avisa Bild.

En ordinær koronatest bruker mellom ett og to døgn på å avgi svar.

Bosch skriver på sine nettsider at maskinen skal har en treffsikkerhet på over 95 prosent, i tillegg til at den er godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi vil at hurtigtesten skal bidra til å begrense pandemien så fort som mulig, sier direktør i Bosch, Volkmar Denner.

Slik fungerer den

En prøve tas fra pasientens nese eller hals ved hjelp av en vattpinne, og blir deretter plassert i en boks, som allerede inneholder alle de kjemiske stoffene som er nødvendig for testen. Boksen blir deretter sendt inn i maskinen for analyse.

– Vivalytic-analysatoren er designet for å være så brukervennlig at til og med medisinsk personell som ikke er spesialutdannet, skal klare å bruke den, skriver selskapet på sine hjemmesider.

Vivalytic-enheten er designet til å gjennomføre flere ulike medisinske tester, men kan foreløpig kun gjennomføre opptil ti tester per døgn.

– Det spesielle med Bosch-testen er at den tilbyr forskjellsdiagnose, og at den dermed kan undersøke pasienten for flere luftevissykdommer samtidig, sier Marc Meier, president i Bosch Healthcare Solutions.

Vaksine-strid

Farmasiselskapet Curevac i Tyskland skal også ha klart å utvikle en korona-vaksine, som skal være klar til å bli testet på mennesker allerede i juni.

Innenriksminister i Tyskland, Horst Seehofer, har dog bekreftet at amerikanske myndigheter har forsøkt å sikre seg rettighetene til alle vaksinene som firmaet produserer.

Avisa Welt am Sonntag har tidligere skrevet om at Trump-administrasjonen har tilbudt seg å investere i Curevac, i bytte mot at selskapet flytter forskningen til USA.

– Denne historien er veldig overdrevet. Den amerikanske regjeringen har vært i kontakt med mer enn 25 farmasiselskaper som hevder de kan produsere en vaksine, skal en talsperson fra de amerikanske myndighetene ha svart.