Nydelig langtidskokt kjøttgryte

Christer Rødseth er kåret til årets kjøkkensjef! I dag lager han sin fantastiske kjøttgryte servert med potetpuré. Oppskriften er til 4-6 personer.

Kjøttgryten:

Ingredienser:

800 g storfekjøtt, flatbiff eller benfri høyrygg (lam eller vilt kan også brukes)

1 stor løk

3 hvitløksfedd

2 dl vann til å koke ut pannen

3 dl rødvin eller alkoholfritt øl, gjerne en bayertype

5 dl oksekraft (hjemmelaget eller Jacobs beste og oksekraft på kartong eller buljong med lite salt. Pass på reduksjonen av kraften om du bruker buljong, den kan lett bli for salt)

Frisk timian eller tørket timian

2 ½-3 dl kremfløte

3 ss seterrømme

Maisenna til jevning om behov

1 lite glass sølvløk (laken skal ikke brukes)

400 gram jordskokk

100 g aromasopp

100 g champignon

Olje til steking

Salt, pepper

Fremgangsmåte:

Kutt kjøttet i biter på ca. 2x2 cm. Stek det på høy temperatur, salte lett. Kutt løk og hvitløk i små biter og brun med kjøttet. Ha alt over i en gryte, tilsett rødvin(eventuelt alkoholfritt øl) og gi det et oppkok. Ha på kraft, kok det opp, ha i timian og sett på lokk. La det stå på 70 grader i ovn, gjerne med varmluft over natten (ca. 8 timer).

Neste dag: Sil kjøttet fra kraften. Reduser kraften, til fyldig kraft til ca. halvparten. (Se tips) Reduserer en boks kremfløte til det halve i en egen kasserolle. Redusere vil si koke uten lokk, til kraft eller fløte får en fyldig konsistens. Følg med slik at det ikke koke inn for mye.

Varm stekeovn til 200 grader. Skrubb jordskokk under rennende kaldt vann, den skal ikke skrelles, legg i et ildfast fat og stek/bak i 30-35 minutter. Kutt soppen i båter og stek i olje til den er mørk brun. Tilsett den innkokte fløten i den innkokte kraften. Pisk inn 3 ss seterrømme. Kok opp. Synes du sausen er for tynn, jevn eventuelt med litt maisennamel utrørt i litt vann.

Ved servering, tilsett det stekte kjøttet, jordskokker delt i mindre biter og sølvløk (uten lake). Varm det forsiktig opp.