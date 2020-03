Årets Farmen kjendis-finale i Grue kommune ved Finnskogen, ble av nervepirrende sorten.

Den endelige poengsummen mellom Mia Gundersen og Erik Alfred Tesaker (40) ble 8-7, i sistnevntes favør.

Gundersen tar likevel andreplassen med godt mot, og unner Tesaker seieren.

– Det å tape ... det er bare et sjansespill. Jeg visste at dette kunne gå begge veier. Jeg var så nervøs på forhånd, fordi jeg er redd for kunnskapskonkurranser, men det som har skjedd, er at jeg har gått videre og videre. Plutselig var jeg i finalen.

Hør Mia Gundersen fortelle om det ene spørsmålet som kunne endret utfallet i finalen i videovinduet øverst i saken.

^ JEVN FINALE: Bilder fra Farmen kjendis-finalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Får ros

Tesaker kommer inn mens TV 2 intervjuer Gundersen for å gi henne en stor klem.

Han beundrer måten hun har kommet inn som utfordrer, og kjempet seg gjennom flere konkurranser.

– Du er helt rå, Mia! Du har tatt alt på strak arm. Den tøffeste dama i hele landet!

58-åringen sier at hun og seiersmannen har blitt gode venner under oppholdet, og syns det var fint å stå i en finale med nettopp han.

– Erik Alfred er en skrue, på mange måter. Han er en tusenkunstner. Et varmt menneske med et ekstremt konkurranseinstinkt. Når han går inn for noe, så snor han seg frem til veien, men det er ingenting vondt i ham. Han er et fint og godt menneske.

Overrasket seg selv

Gundersen mener at lærdommen hun har fått med seg fra Farmen er verdt mye, selv om hun ikke stakk av med hovedpremien.

Hun har lært en hel del om seg selv, deriblant at hun er mer kunnskapsrik enn hun trodde.

– Jeg har overrasket meg selv hele veien her, helt inntil i dag.

TV-profilen har slått ut skøyteløper Hege Bøkko, som har deltatt i OL, i en fysisk presisjonsøvelse – nemlig øksekast. Hun viste også enorm styrke i melkespann-konkurransen mot Mímir Kristjánsson.

Hvis det er en ting hun ønsker å ta med seg fra oppholdet, er det at hun liker å leke og konkurrere. Nå skal hun endre levemåten, slik at den rommer mer moro i fremtiden.

– Jeg skal leke mer. Det har jeg bestemt meg for. Livet skal lekes. Vi kan ikke holde på å være så seriøse. Vi kan så mye mer enn vi tror.

– Hva er det som har gjort at du har kommet til denne åpenbaringen?

– Fordi man prøver ut så mange ting inne på Farmen. Jeg visste at jeg var sterk, men jeg fant ut at det bor mye i meg som jeg ikke visste om.