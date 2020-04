For fjerde år på rad kan Mercedes slå seg på brystet som verdens største premiumprodusent – med over 2,3 millioner solgte nybiler i fjor.

Her er det SUV-ene som skal ha mye av æren for rekordåret. I 2019 var nemlig hver tredje solgte Mercedes en SUV. Aller best solgte GLC, etterfulgt av storebror GLE.

Sistnevnte er fremdeles relativt fersk på markedet, i helt ny generasjon. Avansert teknologi, flere spennende drivlinjer og et stort designløft er blant nyhetene.

Nå har vi testet den foreløpige toppversjonen, signert AMG og med tallet 53 i modellbetegnelsen.

Hva er nytt?

Som alltid når AMG bygger bil, betyr det motorkraft, hissig design og sportslig understell. Det er intet unntak på GLE 53.

Under panseret finner vi en mildt sagt hissig 3-liters rekkesekser. Denne er naturligvis utstyrt med turbo. På toppen av dette får motoren ytterligere pustehjelp via en elektrisk kompressor, samt Mercedes sitt EQ-Power-system. Det innebærer en liten elmotor som tilfører 22 hk og 250 Nm ekstra ved behov.

Vi snakker en god porsjon krefter, nærmere bestemt 435 hk og 520 Nm.

Disse distribueres via AMG sin 9-trinns Speedshift-klasse, og 4Matic+ firehjulsdrift. Her er det permanent drift på bakhjulene, mens kreftene tilpasses framhjulene etter behov.

GLE 53 har også et helt nyutviklet fjæringssystem, kalt AMG Ride Control. Her styres demperkreftene individuelt på hvert hjul, for å sikre bedre stabilitet og kjøredynamikk. Faktisk registrerer demperne kjørestatusen opptil 1.000 ganger per sekund (!) – for å optimalisere oppsettet hver eneste centimeter du kjører på veien.

Den ser faktisk småskummel ut i virkeligheten. Særlig i mørket.

Hva er styrker og svakheter her?

Vi kommer ikke unna at nye GLE har blitt en mye tøffere bil å se på, spesielt med AMG sine detaljer. Den ruvende Panamericana-grillen er nesten skummel å se på – og minner om gneldrende bikkje som skal vise makt med tennene.

De store luftinntakene bekrefter at dette ikke er noen standard GLE. Sett fra siden er bilen egentlig ganske anonym, mens fire enderør bak, sladrer om at denne SUV-en er satt sammen i Affalterbach, AMGs hjemby.

Lyden er absolutt hørbar, men ikke spektakulær.

Selv om bilen har blitt tøff i trynet, liker vi innsiden best. Her oser det luksus, samtidig som AMG-detaljene minner deg om at du kjører et beist av en bil. Ved hjelp av de Porsche-inspirerte bryterne i rattet, kan du enkelt velge ønsket kjøreprofil og oppsett på bilen.

Sport eller Sport + er fint ved litt aktiv kjøring ettersom understellet strammes opp. Men vi må innrømme at bilen også trives svært godt som en milsluker i komfort-modus – hvor du alltid har enorme krefter liggende på lur.

På veien er GLE 53 nydelig å ratte. Vi merker at understellet er noe stivere på denne versjonen. Samtidig er ikke dette en særlig utpreget sportsbil. Det blir rett og slett litt for mye vekt å dra med seg rundt svingene. At testbilen er utstyrt med myke vinterdekk, gjør at kjøreinntrykkene ikke skinner på sitt aller beste – hvis vi skal pirke.

Men for all del: Dette er et beist av en SUV, og du kan kjøre forholdsvis hardt uten at det føles anstrengende.

Med langt over 400 hk, er det alltid like moro å pushe høyrepedalen. 0-100 km/t er i mål på bare 5,3 sekunder. AMG skal også ha skryt for 4Matic-systemet sitt. Med hovedvekt på bakhjulene betyr det en herlig lekenhet – spesielt på vinterføre. Samtidig nøler ikke teknikken et millisekund – dersom det skulle være behov for mer drift foran. Herlig!

AMG GLE 53 kombinerer luksus med et sportslig DNA. Trives du ikke bak rattet her, er du temmelig kresen.

Hva koster den?

Så var det prisen da. Og her hjelper det ikke stort med at GLE 53 kan skryte på seg et mildhybrid-system.

Bilen koster fra drøyt 1,3 millioner kroner. Over en halv million utgjør for øvrig engangsavgiften, og går rett inn til statskassen.

Legger du til litt ekstrautstyr, som komfortpakke, 22 toms felger, og kjøreassistentpakke Plus – ender vi på 1.743.000 kroner. Til den prisen kan du kjøpe en helt ny GLE 350 de (ladbar dieselhybrid) pluss en splitter ny AMG A45 S!

Da får du både en snusfornuftig og praktisk bil, samt en av de morsomste og raskeste kompaktbilene på markedet. Slik sett kan man jo spørre seg om GLE 53 er verdt over 1,7 millioner...

Sett fra siden er det ikke gjort store visuelle forandringer på nye GLE. Den særpregene C-stolpen er også beholdt.

Hvem er konkurrentene?

BMW X5 40i er helt klart en bil som melder seg inn i kampen, selv om denne «bare» leverer 340 hk. Porsche Cayenne S med 440 hk vil også være et klart alternativ.

Litt utenfor boksen finner vi italienske Maserati Levante «GranSport» S Q4. Dette er utvilsomt bilen som skiller seg best ut i denne klassen.

Vil naboen bli imponert?

Så absolutt! GLE er en ruvende SUV i utgangspunktet. I AMG-versjon blir den enda frekkere, og nærmest umulig å ikke legge merke til.

Skulle naboen være svaksynt, vil lyden fra de fire pottene uansett sørge for at bilen tiltrekker seg den oppmerksomheten den fortjener. Med mindre du lukker spjeldene i eksosen. Det finnes det en egen knapp for.

Bilen har hele syv ulike kjøreprogrammer: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual, Trail og Sand.

Broom mener

Mercedes har virkelig løftet GLE til nye høyder med fjerde generasjon. I AMG 53-utgave får du dessuten en komplett bil. Her kan du kjøre komfortabelt i hverdagen, samtidig som det bor en rå kraftpakke under panseret.

Det eneste som kan være litt frustrerende med å bla opp over 1,7 millioner for GLE 53, må være tanken på at det finnes en betydelig råere utgave der ute – som ikke koster så forferdelig mye mer.

Vi snakker naturligvis om Mercedes-AMG GLE 63. Bilen som er råere og mer hard core på alle områder. Hvorfor ikke bare klinke til med den – når du først skal svi av rundt to millioner på en SUV fra AMG?

Det ser ikke ut til at designerne har forsøkt å skjule at GLE er en stor bil.

Visste du at?

- GLE leveres som dieselhybrid med opptil 99 kilometeres rekkevidde på strøm

- 22 toms AMG-felger koster 45.390 kroner

- Topputgaven med dieselmotor (340 hk og 700 Nm) er nesten like rask som GLE 53.

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ Motor: 3-liter rekkeseks med turbo og kompressor Effekt: 435 hk / 520 Nm Forbruk: 1,06 liter/mil 0-100 km/t: 5,3 sek. Toppfart: 250 km/t Vekt: 2.305 kg Pris fra: 1.337.900 kroner Pris testbil: 1.743.000 kroner

