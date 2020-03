Rashford overgår toppscorerne: – Det er et kvalitetstegn

– Jeg synes han har vist denne sesongen at han har tatt flere steg opp ved å komme til mange sjanser, og han er bra til å sette de.

Det sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Til tross for at en skade satte Rashford ut av spill før korona-pausen, har Manchester United-spissen levert sin klart beste Premier League-sesong hittil i karrieren.

14 mål på 22 kamper, eller et mål hvert 134. minutt, er fasiten.

Ser man på såkalt «Expected Goals», kommer Rashford svært godt ut.

Det er en statistikk som tar utgangspunkt i kvaliteten på en sjanse, og regner slik ut hvor mange mål man kan forvente at en spiller skal score.

– Et kvalitetstegn

Blant de ti øverste spillerne på toppscorerlisten, har Rashford det høyeste antallet «Expected Goals.» Og det til tross for at bare Sergio Agüero har spilt færre minutter.

– Å være spiss handler hele veien om å komme til gode avslutningsmuligheter. Rashford var lenge klart høyest på «Expected Goals» totalt sett, og jeg mener at det er et kvalitetstegn, sier Thorstvedt.

Spiller Expected Goals Mål Spilte minutter Marcus Rashford 14,94 14 1881 Mohamed Salah 14,43 16 2246 Jamie Vardy 14,19 19 2224 Sergio Agüero 14,17 16 1401 Raul Jiménez 14,14 13 2459 Dominic Calvert-Lewin 13,51 13 1912 Tammy Abraham 12,39 13 1944 Sadio Mané 11,49 14 2082 Danny Ings 11,39 15 2006 Pierre-Emerick Aubameyang 10,41 17 2305 Kilde: Opta.

Ankepunktet mot United-stjernen er at han dermed ser ut til å være langt mindre effektiv enn andre spisser. Ser man på Pierre-Emerick Aubameyang, har Arsenal-spissen scoret 17 mål. Men ifølge statistikken skulle han bare ha scoret ti. Jamie Vardy har scoret 19, men skulle bare ha scoret 14.

Samtidig har Rashford scoret 14, men skulle ha scoret 15. Han ligger i motsetning til spisskollegaene under sin «Expected Goals.»

– Da vil mange si at Rashford underscorer. Men det blir helt feil, kontrer Thorstvedt.

– Det første man må se på, er hvor høyt han ligger. Han er blant de beste til å komme til avslutningsmuligheter. Det er det viktigste, for det andre vil alltid svinge, fortsetter den tidligere Tottenham-målvakten.

– Han er et spesielt tilfelle

Men det er ikke dernest sagt at Aubameyang har en svakhet, selv om Arsenal-stjernen er i motsatt ende av skalaen.

– Han er et spesielt tilfelle. Han har få avslutninger, og er veldig selektiv med tanke på hvilke avslutninger han tar. Han skyter ikke i hytt og pine, men tar de store mulighetene og er veldig treffsikker på dem, forklarer Thorstvedt, som bemerker at Aubameyang alltid ligger et godt stykke under sin «Expected Goals.»

– Ser du rent kynisk på tallene, er det i lengden bedre å ha Rashford på laget sitt. Han kommer til bedre sjanser, og over tid betaler det seg. Men jeg kan ikke si at jeg heller ville hatt Rashford på laget enn Aubameyang. Har du Aubameyang på laget, har du flaks. For han er bra, understreker han.