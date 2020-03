Forrige helg flommet det over av folk i parker og på populære turstier rundt om i landet. Det gjaldt også i hovedstaden.

Dersom Oslo-innbyggerne ønsker å nyte godt av vårsolen denne helgen også, har byrådsleder Raymond Johansen ett klart råd:

– Selvfølgelig har folk et behov for å lufte seg. Gjør man det, må man holde avstand, også utendørs, og ikke samle seg i større grupper. Unngå lekeplasser og fotballbaner med mange mennesker. Gå helst en tur i nærområdet dit, unngå unødvendig reising i byen og ikke dra til de mest populære utfartsområdene, sier han.

I tillegg har Bymiljøetaten i Oslo har kommet med elleve markaråd, for å bidra til mindre ansamlinger i marka.

Oslo politidistrikt stiller seg bak tiltakene i kommunen, og oppfordrer folk til å unngå store folkemengder.

Ferdigstiller koronaforskrift

Oslo kommune opplyser til TV 2 at det fredag jobbes med å ferdigstille en koronaforskrift for Oslo, etter regjeringen har kommet med nye retningslinjer for blant avstand mellom mennesker ute og inne, samt maksimal størrelse på grupper som samles ute.

I og med forskriften ikke er klar, sier kommunen det er for tidlig å gå i detalj på hvordan de nye bestemmelsene skal følges opp.

Vis ansvar

På grunn av helgeværet forventes det også i den vestlige delen landet at folk vil trekke ut og oppsøke populære uteområder.

Stabssjef i Vest politidistrikt Kjetil Øyri sier de vil følge med.

– Vår tilnærming er å forebygge at utfordringer oppstår. Er det folk som samler seg, ønsker vi å være til stede, snakke med folk og gi informasjon. Vi ber folk vise ansvar, sier han.

Han påpeker at for eksempel Bergen kommune har gitt god informasjon om å be folk unngå å samle seg i populære turområder.

– Vi ønsker å ha en god dialog med publikum, sier han.

Mottar mange koronameldinger

Han sier politiet ofte har fått meldinger fra folk som reagerer på store ansamlinger, og påpeker at de agerer på slike tips ut i fra kapasiteten.

– Forrige helg hadde vi omtrent 50 koronarelaterte meldinger til politiet, som var i vidt spekter. Vi rykker ut på meldingene, ut i fra kapasiteten vår. Vår øverste prioritet er å opprettholde ro og orden, og sikre liv og helse, sier han.

Forebyggende og rådgivende

Forrige uke gikk Politiets Nettpatrulje i Øst politidistrikt ut og advarte barn, unge og voksne om å samle seg i store grupper.

Innsatsleder i Øst politidistrikt Bjørn Christian Willersrud sier de vil patruljere og drive med oppsøkende og forebyggende tjeneste.

– Vi responderer på tips som politiet mottar, ut i fra vår kapasitet, og patruljerer for å se med egne øyne, sier han.

Han sier de kommer til å følge opp steder hvor det fort kan samles mange folk, blant annet idrettsbaner, kjøpesentre og enkelte utesteder.

Han håper at arbeidet de gjør vil hjelpe med å begrense smittespredningen.

– Det er klart jo mer man er ute og driver forebyggende og rådgivende arbeid, så vil det forhåpentligvis bli bedre. Vi får se statusen når helgen er over, om det har hjulpet, sier han.