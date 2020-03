Derfor kan også unge, friske bli hardt rammet av koronaviruset

– Alle kan bli smittet av viruset, men hvordan det går for hver enkelt, avhenger av hvordan immunforsvaret reagerer, sier Anne Spurkland, immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, til TV 2.

Hun forklarer at immunforsvaret er delt i to deler. Det medfødte immunforsvaret, og det tilpassede immunforsvaret.

Immunforsvaret avgjør

– Når man får et virus, vil det medfødte immunforsvaret ta affære. Dette er egenskaper vi har ved kroppen som er ganske likt for alle. Hvordan det medfødte immunforsvaret reagerer, kan ha betydning for hvordan sykdommen forløper, sier hun.

Det tilpassede immunforsvaret er det immunforsvaret vi bygger opp gjennom hele livet, når vi blir utsatt for for eksempel virus.

Fordi koronaviruset er et nytt virus, vil ingen i utgangspunktet ha et tilpasset immunforsvar mot dette viruset. Men i løpet av infeksjonen vil det tilpassede immunforsvaret komme på banen og lage antistoffer mot viruset, slik at vi blir immune.

Blir engstelig

De siste dagene har vi hørt om flere unge personer som er innlagt på sykehus, og i respirator, etter å ha blitt smittet med koronaviruset.

Overlege Are Berg ved Folkehelseinstituttet sier at det ikke er tvil om at unge og friske kan få alvorlig forløp av koronaviruset. Og han har full forståelse for at folk blir engstelig for dette.

– Jeg skjønner at folk blir engstelig. Jeg kan kjenne på engstelse selv, jeg. Men de aller, aller fleste unge, friske vil klare seg selv om de får et alvorlig forløp, sier Berg.

Overlegen sier at det heller ikke er et ukjent fenomen, ved andre alvorlige virussykdommer, at unge og friske også blir alvorlig syke og dør.

– Vi ser at det, en sjelden gang, også er alvorlige forløp ved for eksempel influensa, som dessverre også ender med dødsfall hos unge og friske personer. Men det er ikke så ofte som hos eldre. Men forskjellen ved en så stor pandemi som vi har nå, er at svært mange kan bli syke samtidig og da er det også flere unge som blir både syke og alvorlig syke, sier Berg.

Genetiske variasjoner

Professor Spurkland sier at det er forventet at det kommer noen unge, som var friske, men som blir veldig dårlige.

– Det er rapportert om dette også fra andre land, sier Spurkland.

Hun understreker også at pasienter som i utgangspunktet var friske, kan dø.

– Når en person er innlagt på en intensivavdeling, har sykdommen kommet langt, og en del av disse vil ikke overleve, selv om de er unge, sier professoren.