Hevdet at situasjonen er «stabil». Så kom meldingen om 18 døde i Stockholm på ett døgn

– Det er veldig rart at svenskene nå ser bort fra dette, sier Andersen til avisen.

Frykter større smittespredning

Smittevernforsker Jörn Klein, som er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, uttrykker også uro over at svenske skoler holdes åpne.

– Jeg tror at Sverige på grunn av det eksponentielle forløpet kommer til å få en større smittespredning.

Klein har tidligere påpekt at koronaviruset er så smittsomt at om man er forsiktig og kun møter noen få venner hjemme i en privatbolig, vil det likevel være risiko for spredning. Dette er fordi alle som er tilstede vil ha vært i kontakt med flere andre mennesker, som potensielt er smittebærere.

Han stiller spørsmål om det er økonomiske overveielser som har ført til de svenske tiltakene.

– Om det er tilfellet, bør svenskene spørre sine myndigheter om hva prisen for et menneskeliv er, sier Klein til Aftonbladet.