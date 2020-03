Gjær-trøbbel i butikkene

I tiden etter at regjeringen innførte de strengeste tiltakene i fredstid, har det så og si ikke vært gjær å oppdrive i matbutikkene.

Kommunikasjonsdirektør i Orkla, Elisabeth Aandstad Ekheim, sier de har hatt en voldsom etterspørsel av gjær de siste tre ukene.

– De siste tre ukene har vi levert nok gjær til at det kan bakes omtrent 1.2 millioner deiger hver uke. Med 2.5 millioner privathusholdninger i landet, viser det en betydelig bakeaktivitet, sier hun.

Etter skoler og barnehager ble stengt, og flere måtte ty til hjemmekontor, har det ført til en enorm bakebølge i landet.

Aandstad Ekheim sier de opplever at det helt klart blir bakt mer i hjemmet, som følge av virussituasjonen.

– Fra sosiale medier ser vi at baking er en aktivitet mange gjør sammen med barna, sier hun.

Økt produksjon

Aandstad Ekheim sier de har trappet opp produksjon.

– Vi leverer mer gjær enn noen gang. Etterspørselen i butikk har økt voldsomt, så det vil ta tid å etterfylle, sier hun.

Hvor lang tid det vil ta, kan hun imidlertid ikke gi noen annet svar på enn at det vil kunne ta tid.

Aandstad Ekheim sier Orkla får inn varer tre ganger i uken, som deretter fordeles jevnt i landets matbutikker.

– Målet vårt er å sørge for at butikkhyllene fylles jevnest mulig over hele landet, men det vil ta tid å etterfylle alle sammen, sier hun.

Lag gjær selv

LAG GJÆR SELV: TV 2-kokk Wenche Andersen mener man fint kan lage gjær selv. Foto: TV 2

Også TV 2-kokk Wenche Andersen har merket etterspørselen etter gjær. Hun har fått flere spørsmål fra publikum.

– Nå virker det som om det kommer gradvis tilbake i butikken, for det er ikke like stor pågang av spørsmål, sier hun.

Selv om det er mangel på gjær, kan man fint lage sin egen gjær.

– Man kan lage gjær ved surdeig, slik de gjorde i gamle dager, sier Andersen.

Prosessen er relativt enkel, men utfordringen er å holde den i gang.

– Man blander vann og mel, så begynner dette å gjære. Da må man kontinuerlig mate deigen, forteller hun.

Klarer man å opprettholde prosessen kan man ifølge Andersen ha gjær i flere år fremover.

– Det er kjempespennende, men det krever at man følger med. Også er det fint å dele det med andre, sier hun.

Tørrgjær like bra

Dersom surdeigsprosessen blir for krevende, har Andersen et tips til en mer moderne vri.

– Du kan lage en surdeigsstarter enkelt med tørrgjær. Dersom du skal bake et brød, kan du ta en del av brøddeigen og bruke det som utgangspunkt for det neste brødet, forklarer hun.