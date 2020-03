Dette skriver Budstikka.

Onsdag kveld var 16 personer innlagt på Bærum sykehus med påvist koronasmitte. Flere er kritisk syke og trenger intensivbehandling.

Flere kilder bekrefter til Budstikka at også flere unge mennesker, som ikke er i risikogruppene, har blitt lagt i respirator på intensivavdelingen på Bærum sykehus.

Personene det er snakk om, er mellom 20 og 45 år og uten underliggende sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og/eller høyt blodtrykk.

Vil ikke kommentere

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er kun 17 av de 74 koronasmittede som har fått intensivbehandling i Norge, under 50 år.

Verken Vestre Viken HF eller FHI vil kommentere konkrete sykehusinnleggelser overfor TV 2.

– Ut i fra sentrale retningslinjer oppgir vi ikke alder og kjønn på de som er innlagt ved våre helseforetak, opplyser pressevakta ved Vestre Viken Helseforetak til TV 2.



Rammes blindt

Leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, mener nye data fra USA, Danmark og Norsk intensivregister om sykehusinnlagte pasienter er foruroligende.

– Det som er nytt, er at også yngre, friske får sykdommen. Også i alvorlig form, slik at de må ha hjelp av respirator. Det er fortsatt sånn at eldre og de med kroniske sykdommer er overrepresentert. Men nå ser vi at unge og friske rammes blindt, sier Jacobsen.

– Dette må vi få ut og gjøre kjent i befolkningen slik at de unge også forstår at de må ta sine forholdsregler. De har til nå levd i et slags fristed, men det må det bli slutt på, sier han.

Mange barn kan bli syke

Flertallet av dem som rammes av koronaviruset, er eldre og personer med kroniske sykdommer, men også unge, friske rammes, også i alvorlig form.

I et nytt notat slår Folkehelseinstituttet (FHI) fast at mange barn kan bli smittet og syke av koronaviruset, men i mindre grad enn voksne.

– Det er påvist smitte hos mange barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser det ut til at barn i mindre grad blir smittet, enn voksne, står det å lese i FHIs notat.