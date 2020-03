Kristen TV-kanal risikerer solid bot for salg av «virushemmende» kosttilskudd

– Vi har ikke fått noen melding fra Forbrukertilsynet ennå, men vi vil selvfølgelig komme med en redegjørelse til dem, sier TV-pastor Jan Hanvold fra Visjon Norge til Vårt Land. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Visjon Norge risikerer et gebyr på 250.000 kroner for salg av «virushemmende» kosttilskudd. Forbrukertilsynet mener de har utnyttet frykten for koronasmitte.