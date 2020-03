Koronakrisen: Sanner klar med nye strakstiltak

SV viser til at kommunene taper skatteinntekter og har store ekstrakostnader knyttet til virusutbruddet.

– Regjeringen må komme med overføringer i milliardklassen til kommuner og fylker, sier SVs Karin Andersen.

Ingen løsning for selvstendige

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har foreløpig ikke fått noen løsning som gjør at de kan få utbetalt penger. Mange av dem mistet i praksis inntekten for snart to uker siden.

Studentene er allerede lovet en løsning via Lånekassen. Flere detaljer rundt ordningen blir presentert allerede torsdag, etter det NTB forstår.

Mediebedriftenes Landsforbund har bedt om en krisepakke på 1 milliard på grunn av bortfall av annonseinntekter.

Etter at Sanner har presentert tiltakene fredag, skal Stortingets finanskomité i helgen forhandle om pakken. Den skal etter planen vedtas i Stortinget tirsdag.