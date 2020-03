Skuespiller Lori Loughlin og hennes ektemann er blant kjendisene som er involvert i en av de største universitetsskandalene i USA noensinne.

Hun og ektemannen er siktet for å ha bestukket eliteuniversitet i Sør-California for døtrenes vinning, og skal ha betalt en halv million dollar for at de skulle komme inn på universitetet som en del av skolens lag i roing, til tross for at ingen av døtrene drev med dette.

Vil ha saken droppet

Ifølge påtalemyndigheten ble det sørget for å ta bilder av døtrene ved romaskiner for å fremstille dem som stjerneatleter, skriver nyhetsbyrået AP.

Nå anklager Loughlin, ektemannen og flere andre foreldrepar påtalemyndigheten for bøllete oppførsel, og sier samtidig at korrupsjonssaken mot dem må droppes.

Ifølge skuespillerens advokat har etterforskerne presset sin informant til å lyve, og sørge for at vedkommende skjulte bevis som ville være til foreldrenes fordel.

– Grove feil



– Disse grove feilene utført av myndighetene i denne saken truer med å gjøre stor skade for de siktede og integriteten til saken. Oppførselen deres kan ikke ignoreres, skriver advokatene.

Ifølge advokatene har påtalemyndigheten holdt tilbake beviser som styrker de siktedes forklaring om at de anså pengesummene som lovlige donasjoner som ville komme skolen til gode, og at det ikke var bestikkelser. Ifølge advokatene er notater funnet på mobilen til Rick Singer, som jobbet med universitetsopptakene, levert inn til retten alt for sent.

Ifølge AP skriver Singer i notatene at FBI-agentene skrek til han, og fortalte at han måtte lyve for å fremskaffe beviser på de tiltalte, samt å vedgå overfor agentene at foreldrene visste at dette var bestikkelser.

– At statsansatte agenter truer en informant til å lyve på opptak for å skape falske anklager mot noen under etterforskning, for så vitende å sikte dem ved bruk av de falske bevisene, er et grovt brudd fra myndighetene sin side, skriver advokatene.

Påtalemyndigheten, statsadvokaten i Boston, har ikke kommentert påstandene overfor nyhetsbyrået.

Saken mot Loughlin, ektemannen og en rekke andre foreldrepar skal opp til retten i oktober. Enda flere vil stilles for retten i januar neste år.