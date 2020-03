Mandag forrige uke meldte den britiske skuespilleren Idris Elba at han hadde testet positiv for koronaviruset, men at han da ikke hadde noen symptomer.

Ifølge CNN har det oppstått mye frustrasjon og sinne i USA som følge av at flere kjendiser, idrettsstjerner og politikere, som ikke nødvendigvis har vist symptomer, har blitt testet, mens mange i befolkningen ikke har blitt testet.

– Det totale vås

I etterkant av dette har det ifølge TV-kanalen oppstått konspirasjonsteorier om at Elba og andre kjendiser har fått betalt for å lyve om diagnosen.

Den påstanden slår skuespilleren tilbake mot i et nytt Instagram-innlegg.

– Ideen om at noen som meg skulle fått betalt for å si at jeg har viruset er det totale vås, og så utrolig teit, sier skuespilleren i videoen.

I innlegget uttaler han også at han ønsker at alle skal få gjennomført test om de trenger det.

– Men å drive hets mot de som er testet er veldig lite produktivt. Jeg ser ikke hva folk får ut av det, sier Elba.

Over 1000 døde i USA

Få dager etter at skuespilleren fortalte at han hadde testet positivt for viruset, bekreftet også hans kone Sabrina Dhowre Elba at hun hadde fått viruset, skriver CNN.

Elba er blant annet kjent fra filmer som «Beasts of No Nation», «Thor: Ragnarok» og tv-serien «Luther».

Natt til torsdag har dødstallene i USA oversteget 1000 personer, og over 69.000 er smittet.