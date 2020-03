BBC og New Zealand Herald melder natt til torsdag norsk tid at australske Brenton Tarrant (29) vedgår å alene stå bak angrepene på to moskéer i Christchurch i New Zealand i fjor.

Ifølge New Zealand Herald erkjente han å stå bak 51 drap i en uventet og kjapt gjennomført rettshøring. Ifølge BBC er det som følge av koronakrisen at møtet ble gjennomført på dette viset.

Tarrant og hans advokater var ikke fysisk til stede under møtet, og stilte via en videosending. En representant fra de to moskeene, som representerte ofrene og de etterlatte, var en av de få som fikk delta på det lukkede møtet.

– Det er trist at covid-19-begrensningene gjør at ofrene og deres familier ikke kan reise for å være tilstede i retten når den siktede sier seg skyldig, uttalte dommeren, ifølge BBC.

Hittil har 29-åringen nektet straffeskyld, og saken skulle egentlig opp til retten i juni, skriver BBC.

Tarrant har også erkjent straffskyld for 40 drapsforsøk.

15. mars i fjor ble Masjid Al Noor-moskeen og Linwood Islamic Centre angrepet.

Til avisen omtaler Hisham Alzarzour, som ble skutt flere ganger av Tarrant, at han anser vendingen som godt nytt.

– Det er bra han erkjente straffeskyld, og at det ikke vil bli noen rettsak, sier han.

En dato for straffeutmålingen er foreløpig ikke satt, skriver BBC.