Metropolen New York har blitt selve episenteret for utbruddet av koronaviruset i USA.

30.011 personer er smittet og 285 mennesker har mistet livet.

– New York er vårt største problem nå. Jeg gjør mitt ytterste for å sørge for at byen kommer seg gjennom denne utfordringen, sa Trump videre.

Presidenten opplyste videre at de er i gang med å bygge sykehus og medisinske sentre i storbyen.

– Det er vanskelig å ikke være fornøyd med den jobben vi gjør nå.

Ifølge Trump har amerikanske myndigheter nå startet jobben med å skaffe 9.4 millioner respiratorer, munnbind, smittevernutstyr og hansker til sykehusene i landet.

USA er nå det tredje hardest rammede landet i verden, bak Spania og Italia.

Saken oppdateres!