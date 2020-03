Onsdag kveld dukket det opp et stort hjerte på fasaden til det anerkjente hotellet Oslo Plaza midt i sentrum av hovedstaden.

Ideen kom fra én av de ansatte ved hotellet, sier administrerende direktør Tarje Hellebust til TV 2.

– Nå er vi i en så alvorlig situasjon, så vi hadde lyst til å spre litt kjærlighet. Budskapet er: Ta vare på hverandre, lytt til myndighetene og ha håp, sier han.

Mye oppmerksomhet

Påfunnet har allerede fått stor oppmerksomhet i sosiale medier.

– Det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger. Hvis vi kan være med å spre et knøttlite budskap om håp og kjærlighet, så er det hyggelig, sier Hellebust.

Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo har slått på lysene på enkelt av rommene på hotellet som tegner et hjerte ut over Oslo med et budskap om kjærlighet og at alle må ta vare på hverandre i denne tiden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hardt rammet

Som andre hoteller verden rundt er også Oslo Plaza hardt rammet av koronaviruset. Alle ansatte er permittert og samtlige rom står tomme.

– For oss er det allerede svært alvorlig med null gjester og null inntekt. Men vi tenker mest på våre ansatte som sitter uten noe å gjøre, sier Hellebust.

Nå håper han at tiltakene myndighetene har iverksatt skal gi effekt, og at dette blåser over så fort som mulig, slik at de igjen kan ønske både gjester og ansatte velkommen tilbake.