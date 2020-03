– Europeisk superliga kan bli en konsekvens av koronakrisen

En av utfordringene Karlsen peker på, er hva som bør skje med spillere som går ut av kontrakt i sommer.

– Det må håndteres i faser. Det avhenger av hvem og når som får spilt ferdig. Så handler det også om spillere som er ute av kontrakt. De må også få anledning til å signere nye kontrakter og gå til nye klubber. Spørsmålet er om man skal forskyve det store vinduet på sommeren til høsten. Hvis 2019/20-sesongen i det hele tatt blir ferdigspilt, kommer det til å ta tid. Man må ha et hovedvindu før 2020/21-sesongen starter.

– Veldig stort dilemma

Et stort spørsmål er om spillere klubbene henter i sommer kan bidra i sesongavslutningen i de ulike ligaene. Chelsea har for eksempel allerede sikret seg Hakim Ziyech fra Ajax. Skal han være med og skyte Chelsea mot Champions League-plass denne sesongen? Skal kontraktsløse spillere forsterke lag i sesongavslutningen?

– Det er et veldig stort dilemma. Jeg mener overgangen og kontrakten burde godkjennes slik at de får lønn, men for meg virker det ikke rimelig at de kan spille i 19/20-sesongen, sier Karlsen.

Han tror mange klubber vil være svært forsiktige om overgangsvinduet åpner før sesongen er ferdigspilt.

– De fleste speiderne i Premier League har gjort grunnarbeidet. De har en god idé om hvem de vil forsøke seg på. Bortsett fra de helt store klubbene tror jeg det er mange som ikke ønsker å dra på seg økonomiske forpliktelser. I Premier League snakker vi om spillerlønninger på godt over en million kroner i uken og oppover. En sånn utgift pluss overgangssum er ikke noe man ønsker å pådra seg under rådende forhold. I verste fall er ikke Premier League i gang igjen før januar 2020. Da sitter man på en spiller som har kostet deg en halv årslønn pluss overgangssum. Det kan være godt over 100 millioner kroner uten at han har sparket en ball.

For klubber som Aston Villa tror han det vil være uaktuelt å kjøpe spillere.

– De jobber vel etter en tanke om at 2019/20-sesongen skal ferdigspilles. Det vil være katastrofe for dem om den ikke blir ferdigspilt. Da kan de risikere å rykke ned med all den bagasjen de har dratt med seg. Barcelona og Neymar blir nevnt som en superovergang som skal finne sted. Barcelona er rike, men selv den overgangen kommer nok til å bli hengende lenge, spår Karlsen.

For de små klubbene i Spania hjelper det at Spanias Fotballforbund (RFEF) har lansert et redningsplan ved hjelp av landets egne banker. Bankene har lagt opp til at klubbene har tilgang på en kassekreditt verdt 500 millioner euro.

– Vi ønsker å strekke ut en hjelpende hånd til profesjonell fotball, sier RFEFs president Luis Rubiales.

– Manchester United blant klubbene som er best rigget

Men det er en rekke andre utfordringer som også melder seg i korona-krisen.

– Et annet dilemma er at mange av de utenlandske spillerne har dratt hjem. Hvis ett land løser viruset, er det ikke dermed gitt at det er borte overalt. Så skal man få spillere tilbake fra land hvor viruset fortsatt eksisterer med påfølgende karantener. Så skal man kjøpe spillere fra ligaer hvor det ikke har vært aktivitet. I hvilken tilstand er spilleren? Har han blitt fulgt opp, og har han vært flink til å holde på med egentrening, spør Karlsen retorisk.

– Jeg tror Manchester United er en av de klubbene som er best rigget for dårlige tider, selv om de har mye gjeld. De har eiere og samarbeidspartnere som er lojale, støtter opp om produktet og får god verdi av å være assosiert med Manchester United selv om det ikke spilles kamper. De store klubbene er vinnerne. Det er verre med de små klubbene som har pengeproblemer. Spillerne er der, stadion er der og treningsfasilitetene er der. Utfordringen er å klare å holde det flytende. Hadde det vært en eksklusiv fotballkrise, hadde det vært litt annerledes. Da hadde det vært lettere å få finansiell hjelp. Men alle trenger hjelp nå. Det er ikke slik at proff-fotballen skal ha særstatus eller stå først i køen når pengene deles ut, avslutter han.