I august skulle Farmen kjendis-programleder Tiril Sjåstad Christiansen (35) gifte seg med Stian Lauritzen (32) i Italia.

Men for kun to dager siden måtte de sende ut beskjed til gjestene om at bryllupet må utsettes ett år som følge av koronakrisen.

– Det er nesten så jeg har glemt det allerede, eller fortrengt det, sier Sjåstad Christiansen til God kveld Norge.

– Det er kjempekjedelig. Vi håpte at det skulle la seg gjennomføre, men den siste uka så har vi sett at det er for risikabelt å håpe at ting skal endre seg, forklarer hun.

Vurderer Geilo

Paret er usikre på om de fortsatt vil ha bryllupet i Italia i 2021, for en av dem har kommet på andre tanker.

– Stian har plutselig blitt veldig gira på Geilo. Så nå ser det ut som at det kanskje blir der. Vi får se, sier Sjåstad Christiansen, som har vokst opp på nettopp Geilo.

– Det er store kontraster, men hele denne situasjonen har gjort at vi er litt ferdig med Italia. Alt vi har forberedt og bestilt, man får ikke lyst til å ta opp den tråden igjen. Man får litt lyst til å bare gjøre noe helt annet, fortsetter hun.

Hadde betalt depositum

Mye i Italia var allerede betalt for, og nå kan det bli vanskelig å få alt refundert.

– Ja, vi har betalt en del i depositum. Det er ganske surt om vi ikke får igjen de pengene.

– Akkurat nå så håper jeg at Italia fortsatt er i full «lockdown» i august, for da får vi mest sannsynlig igjen pengene på forsikringen, forklarer Sjåstad Christiansen.

Ingenting i det store bildet

Eventuelt så kan de utsette oppholdet der de skulle bo, og heller ta en familieferie i Italia neste år.

– Så vi får se. Det blir spennende. Jeg er ganske mye i samtaler med forsikringselskaper om dagen. Det er litt surt, men det er jo ingenting i det store bildet, så jeg skal ikke sitte og klage på det, sier programlederen.

– Det viktigste er at jeg og Stian er sammen, også tror jeg at et eventuelt bryllup på Geilo blir like fantastisk, smiler Sjåstad Christiansen.

Ingen påske på fjellet

God kveld Norge møter henne hjemme i Voksenkollen i Oslo, hvor hun nå blir tvunget til å feire påskeferie.

– Ja, påsken blir her på verandaen i år. Det blir første og kanskje siste gang jeg feirer i Oslo, sier Sjåstad Christiansen, som også dukker opp i «Påskereisen» i samarbeid med SOS-barnebyer på TV 2 i påskeuka.

Hun skulle helst ha vært på fjellet.

– Ja, jeg er jo en skikkelig fjellgeit, så da må jeg finne på noe her i stedet. Jeg har veldig lyst til å bygge utekjøkken. Det tror jeg vi skal få til ved hjelp av noen YouTube-videoer, smiler hun.