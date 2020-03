Kritikken går frem av et møtereferat i Beredskapsutvalget for biologiske hendelser. I utvalget sitter myndighetsorganer som jobber med å håndtere koronakrisen i Norge.

Under møtet, som ble holdt forrige tirsdag, tok lederen for CBRNE-senteret, Arne Brantsæter ordet. Ifølge referatet sa han at han har «vanskelig for å forstå at barna til helsearbeidere ikke testes – dette er en logisk brist».

Brantsæter er blant legene som skal diagnostisere og behandle de sykeste koronapasientene som trenger innleggelse på sykehus.

Får støtte

I en e-post til TV 2 skriver overlegen at det er bra at helsearbeidere med pasientnært arbeid er en prioritert gruppe for testing dersom de får symptomer på luftveisinfeksjon.



– På den annen side: Dersom en helsearbeider bor sammen med barn eller har en ektefelle som blir syk og disse ikke tilhører en prioritert gruppe for covid-19-testing, kan helsearbeideren gå på arbeid som normalt, skriver Brantsæter.

Brantsæter viser FHIs retningslinjer som sier at helsearbeidere kan gå på jobb selv om personer i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon. Så langt er ikke testkapasiteten i Norge god nok til også å teste familiemedlemmer av helsearbeidere.

Ved Oslo Universitetssykehus arbeides det nå med hvordan de kan få testet syke hustandsmedlemmer til ansatte. Noen kommuner har også prioritert dette.

Ekspertene vil teste

Overlegen får støtte fra professor i hygiene og smittevern Bjørg Marit Andersen. Hun mener at dersom familien til en helsearbeider bør testes umiddelbart dersom vedkommende får luftveissymptomer.

– Dette bør gjøres for umiddelbart å sette familien i karantene og for å spore smitte dersom testen er positiv, sier hun.

Frykten er at barna skal smitte foreldrene, som igjen tar med seg smitten inn på sykehus og andre helseinstitusjoner. Også smittevernekspert Jörn Klein deler Brantsæters tanker.

– Det er like sannsynlig at barn blir smittet, men de blir ikke så ofte syke. Forutsatt at helsearbeidere blir regelmessig testet, burde husholdsmedlemmer inklusive barn også testes, sier Klein til TV 2.

– Fornuftig regime

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, sier at det er en fare for at helsepersonell kan bli smittet av barn i hjemmet.

– Ideelt sett skulle vi hatt enda høyere testkapasitet, men vi har gjort noen prioriteringer som handler om å beskytte de mest sårbare gruppene.

Hun forklarer at FHI fortløpende jobber for å øke kapasiteten slik at flere grupper i samfunnet kan testes.

– Akkurat nå handler det om å teste sårbare grupper, personer som ligger på sykehus, personer som blir lagt inn på sykehus og helsepersonell. Det gjøres fortløpende vurderinger, men vi mener at det testregimet vi nå har er fornuftig sett i forhold til kapasiteten, en kapasitet som er i verdenstoppen sier Vold.