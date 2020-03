På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag ble det klart at de strenge tiltakene regjeringen innførte for to uker siden videreføres i to nye uker, og til over påske.

Målet er å slå ned koronaepidemien.

De strenge tiltakene innebærer blant at skoler og barnehager holder stengt, samt en rekke andre virksomheter hvor mange mennesker samles.

70.000 smittet

Under regjeringen sin daglige oppdatering om koronasituasjonen onsdag, sa helseminister Bent Høie at Norge nå gjør alt de kan for å unngå lignende scenarioer som Italia og Spania opplever nå.

Italia er det landet i verden som nå er hardest rammet av viruset. Nærmere 70.000 mennesker er smittet, og det siste oppdaterte dødstallet er på 6820.

Vanskelige avgjørelser

I Italia står helsearbeidere overfor umulige prioriteringer, hvor de må velge bort pasienter som kunne vært reddet med riktig behandling. Det er nettopp dette helseministeren ønsker å unngå.

– De vanskelige avgjørelsene vil komme tettere, og tiden som kommer blir krevende. Både for pasienter, pårørende og helsearbeidere. Men det skal ikke bli sånn at noen får hjelp og andre ikke, fastslår Høie.

Ifølge helseministeren er det satt en aldersgrense på 60 år for å få intensivbehandling. Dette vil ikke være aktuelt i Norge.

– Det har vi ikke gjort til nå, og vi skal heller ikke gjøre det fremover. Alle vil bli vurdert individuelt. Vi opplever en krevende tid der mye endrer seg, men verdigrunnlaget endrer seg ikke, sier helseministeren.

Individuelle vurderinger

Høie påpeker at Italia står i en enormt krevende situasjon, og at dette ikke er ment som en kritikk av jobben de gjør.

– Vi har vært veldig klar på at vi ikke vil ha alder som et selvstendig kriteriet. En 70-åring og en 60-åring kan ha veldig ulik helse, og derfor må dette vurderes individuelt, sier helseministeren.

Oppdaterte dødstall fra Italia er ventet klokken 18.00 norsk tid.