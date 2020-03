Forvirringen er, som TV 2-omtalte tirsdag, stor når det gjelder reglene for hvilken bruk av fotballbaner som egentlig er lov og ikke lov i Norge for tiden.

Helseminister Bent Høie kommer onsdag med følgende beskjed:

– Det som er regelen, som blir innført på fredag, men som man allerede bør følge, er at man ikke er i grupper på større enn fem personer. Også i det offentlige rom - med mindre man er i samme husstand og bor sammen. Utover det skal man holde minst én meter avstand også i det offentlige rom, sier Høie til TV 2.

– Så det er ikke forbudt å gå inn på en fotballbane om man ikke er mer enn personer og holder den avstanden, selv om pappe er med og holder kontroll?

– Det er jo sånn at organisert idrettsaktivitet ikke skal foregå. Men så er det jo også sånn at de som eier fotballbanene kan ha synspunkter på bruken av dem. De nasjonale reglene vi nå får på området er veldig tydelige og enkle å følge. Det er nettopp at man ikke er i grupper på mer enn fem personer, med mindre man er i samme husstand, og forsøker å holde en meter avstand. Det er uavhengig av om man er på fotballbanen eller kjøpesenteret.

Mange ubesvarte spørsmål

Spørsmålene er imidlertid fortsatt mange:

Hvem skal håndheve dette?

Kan man dele fotballbanene inn i ulike «soner», altså at flere grupper på fem holder seg innenfor avgrensede områder på samme bane?

Vil stengte fotballbaner nå åpnes igjen?

TV 2 rettet nøyaktig de spørsmålene til helse - og omsorgsdepartementet, men svaret var ikke av det mest presise slaget:

– De generelle rådene gjelder, det vil si at det må tas hensyn til nasjonale regler om å holde avstand og hvor mange som kan være samlet samtidig. Det er opp til den enkelte kommune om de vil stenge fotballbanene.

Vil ha stengte baner

Saken om at tre venninner på Sofiemyr, i Nordre Follo kommune, ble bortvist av politiet tidligere denne uken vakte oppsikt.

Der var faren til en av jentene med som sjåfør og ballhenter.

Samtidig fikk en guttegjeng på fire lov til å benytte samme bane, så lenge de fulgte reglene om fysisk avstand.

TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin har nå tatt til orde for at alle bør holde seg unna fotballbanene i tiden fremover.

– Som gatene og hyttene, bør banene forbli tomme til over påske. 12-åringen vil kanskje ikke forstå, men det er best for alle. Da kan politiet returnere til normale oppdrag, mens privatpersoner med politi- og vekterambisjoner kan slappe av. Det er for en kort periode, og i et langt fotballiv vil det være verdt det, sier den tidligere håndballspilleren.