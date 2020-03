Mener koronakrisen kan redde karrieren til Kane

Harry Kane (26) har sett Tottenhams kamper fra sidelinjen siden han pådro seg en hamstringskade mot Southampton i januar. Tirsdag uttalte Kane at han er tilbake i trening med laget om to til tre uker.

– Jeg har det bra, både fra et rehabiliterings- og personlig ståsted. Jeg er på et bra sted nå og jobber hardt, restituerer meg godt og driver med rehabilitering. Nå venter jeg bare på å se hva som skjer med sesongen, sa 26-åringen til klubbens hjemmeside.

Koronakrisen kan gi Kane ekstra tid til å restituere seg.

Den engelske stjernespissen har vært svært skadeplaget de siste årene. Målproduksjonen har fortsatt vært god, men ikke på samme nivå som i 2016/17- og 2017/18-sesongen.

Ankel-trøbbel

Det er spesielt en vond ankel som har plaget Kane. I september 2016 startet ankel-marerittet. Det kom nye ankelskader i mars 2017, mars 2018, januar 2019 og april 2019. Hver gang har Kane kommet tilbake langt raskere enn antatt.

TV 2-ekspert Brede Hangeland og kommentator Øyvind Alsaker tror krisen kan være med på å redde karrieren til den engelske stjernespissen.

– Helt definitivt, ja. Kane har hanglet og spilt med smerter i flere sesonger, i seg selv et modus som forkorter karrieren. Nå kan han gjøre det motsatte: Hvile, nødvendig avlastning/opptrening og eventuelt operasjon, sier Hangeland.

Alsaker sammenligner Kane med Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy skadet kneet stygt sommeren 2000. Overgangen til Manchester United ble utsatt i ett år. Det tok åtte måneder før spissen var tilbake på banen.

– Det er en interessant problemstilling, og det har noe for seg. Det er umulig for meg å vite noe om ankelen til Harry Kane. Da må man være i det medisinske apparatet til Tottenham eller Harry Kane, men jeg har pratet med både Ole Gunnar Solskjær og Ruud van Nistelrooy om dette. Van Nistelrooy hadde en korsbåndskade. Det han fortalte var at han fikk anledning til å trene andre deler av kroppen. Han fikk tid til generell styrketrening som har aldri ellers ville investert tid i. Hans konklusjon var at det gjorde ham til en bedre spiller. Han fikk et avbrekk som var påtvunget, men det ga ham rom til å jobbe med andre svakheter som kjernemuskulatur, sier Alsaker.

– Velsignelse i forkledning

En bonus for Kane er at sommerens EM-sluttspill er utsatt. Alsaker påpeker at flere engelske spillere har brent seg på å komme tilbake for tidlig for å rekke et mesterskap.