– Hadde hentet halve Strømsgodset-stallen

– I fjor lå vi søvnløse om nettene og kjempet med ryggen mot veggen for å beholde plassen i Eliteserien. Vi gjorde det vi sa vi skulle gjøre. Vi kunne ikke tillate oss å bruke mer penger enn vi hadde. Vi gikk med 1,6 millioner kroner i pluss. Vi ser at de vi konkurrerte mot, Strømsgodset, byttet ut mann og mus i spiller- og trenergruppen i løpet av sommeren. De gikk tolv millioner i minus, og jeg leste i avisen at ingen plukker opp regningen. Og de var bortimot de første som permitterte mann og mus da korona dukket opp. Det er også de som er tydeligst på at man skal være solidariske og ikke hente hverandres spillere etter 14-dagersregelen. Jeg setter spørsmålstegn ved sånne forhold. Er fotballen tjent med at vi ikke er mer opptatte av å gå i pluss, spør han retorisk.

– Tror du klubber bevisst utnytter krisen?

– Det vil jeg ikke si. Jeg har respekt for vanskelig klubbøkonomi. Når det er sagt er det ikke med korona-krisen de økonomiske utfordringene i idretten har kommet til overflaten. Tvert imot har det vært en gjenganger over mange år, og jeg har selv vært en del av det i Ranheim. Men det blir litt rart hvis korona-krisen blir et økonomisk fortrinn for noen sammenlignet med andre. Jeg mener vi har et ansvar som arbeidsgiver til å snu hver eneste stein for å beholde dem som bør være i jobb i jobb. Spesielt en spillergruppe.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener Lidahl har gode poenger.

– Jeg er helt enig med det Frank Lidahl sier. Det er veldig mange klubber i Eliteserien og Obosligaen som nå sliter tungt økonomisk. En del av forklaringen er korona-viruset, men det er først og fremst fordi disse klubbene har styrt dårlig økonomisk i lang, lang tid. Strømsgodset signerte Niklas Gunnarsson i februar og ga ny kontrakt til Kristoffer Tokstad i mars. Nå er samtlige spillere permittert fordi klubben har altfor dårlig økonomi. Det er ikke på grunn av viruset. Det er fordi de har byttet ut store deler av spillerstallen sin og brukt penger de egentlig ikke hadde råd til å bruke. Nå sitter de med skjegget i postkassen, sier Mathisen, og legger til:

– De må være klar over at andre klubber kan plukke spillere. Kontraktene er ikke uoppsigelige slik som Vålerenga sier. Når spillerne er permitterte, løper klubbene en risiko. Spillerne kan bli hentet av andre klubber i Norge eller i utlandet. Jeg blir overrasket om det ikke kommer til å skje, for spillerne har også rettigheter. De vil skaffe seg en kontrakt som er så lang og god som mulig. Jeg skjønner godt om de ser seg om etter andre muligheter, og det er på ingen måte feil.

Hot take:

Summene de norske toppklubbene betaler advokater om dagen, for å bl.a. svekke egne spilleres rettigheter, kommer til å bidra til illojalitet fra spillere. Veldig kortsiktig tenkning. Forsøker å strippe spillere som allerede er satt på dagpenger for rettigheter. — Jonatan Nation (@jonatannation) March 25, 2020

På Twitter skriver Vålerengas Jonathan Tollås Nation at måten de norske klubbene opererer på i dag, kan føre til flere illojale spillere:

«Hot take: Summene de norske toppklubbene betaler advokater om dagen, for å bl.a. svekke egne spilleres rettigheter, kommer til å bidra til illojalitet fra spillere. Veldig kortsiktig tenkning. Forsøker å strippe spillere som allerede er satt på dagpenger for rettigheter.»

Tollås Nation ønsket ikke å utdype meningen sin ytterligere onsdag kveld.

– Får en litt dårlig følelse

Lidahl mener Ranheims holdning også kan bidra til å beholde og eventuelt få nye sponsorer, og dermed gå i pluss de kommende årene.

– Hvis vi skal bygge et omdømme som øker inntektsstrømmen over tid, må grunnregelen være at vi ikke kan bruke mer penger enn vi har. Vi får tro at denne situasjonen er med på å justere og korrigere hele bransjen inn på rett spor, for folk flest er drittlei av dårlig økonomi i idretten generelt. Da skal i hvert fall ikke vi i fotballen stå her og utnytte situasjonen. Jeg vil ikke si at det blir gjort, men jeg får en litt dårlig følelse, sier Lidahl.

Strømsgodset ønsker ikke å stille til intervju, men har kommet med et skriftlig tilsvar.

– Vi kjenner oss ikke igjen i Frank Lidahls virkelighetsbeskrivelse, så uttalelsene får stå for Ranheims egen regning. Akkurat nå har vi mer enn nok med å ta oss av de kortsiktige utfordringene knyttet til den dugnaden vi alle er en del av, og vi ønsker ingen debatt i media om hvordan andre klubber måtte håndtere situasjonen. Dette tar vi i så fall direkte med kolleger i de andre klubbene, skriver Dag Lindseth Andersen, daglig leder i Strømsgodset.