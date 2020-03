Det er midt på 80-tallet og et sted i Norge går en kunde og gleder seg til den nye bilen skal komme. En splitter ny Toyota Carina II. En fornuftig, romslig og driftssikker bil for hele familien.

Men, som man erfarer noen ganger: Det er ikke alltid det går som man har tenkt. For akkurat denne bilen skulle aldri komme til kunden som gikk og ventet på den.

Den ble nemlig på et tidspunkt vannskadet og Toyota ville dermed ikke levere ut disse bilene til kunden.

– Ja, det er i alle fall det jeg har blitt fortalt, forteller 30 år gamle David Landa i Sandnes som nettopp har overtatt Toyotaen.

– Dette er jo litt spesielt. Bilen, som jeg tror er en 1986-modell, har klokket inn bare 17 kilometer på speedometeret i løpet av disse 34 årene. Det er jo helt sprøtt, legger han til.

Toyota Carinaen ble kjøpt som delebil i sin tid. Til ingen nytte. Disse bilene går jo ikke i stykker... Foto: Privat

Delebil – helt forgjeves

Grunnen er jo selvfølgelig vannskadene. Partiet med vannskadde biler ble fordelt rundt til videregående skoler som drev med bilmekanikerutdannelse, for å brukes i undervisningsøyemed. Så selv om den ikke har gått langt, så er den nok ikke helt uskrudd ...

– Bilen ble i løpet av ganske kort tid overtatt av en bekjent av meg som heter, Leiv Njærheim. Han kjøpte den egentlig for å ha den som delebil, da sønnen hans hadde en helt lik Toyota Carina.

Omtrent slik så bilen ut da den var ny. Det er helt sikkert magne som husker disse.

– Men du vet jo hvordan det er med Toyota. De går jo ikke i stykker, så det ble aldri plukket noen deler av denne. Den ble bare stående i uthuset i årevis, forteller Landa videre.

Han er selv godt over middels interessert i biler og har i løpet av noen år hatt rundt 70 biler og traktorer. Mercedes W124 med sekssylindret motor er det som ligger hjertet nærmest forteller han.

– Ja, men jeg husker også disse Toyotaene i fra jeg var smågutt. De var jo et ganske vanlig syn på veiene. Den gangen synes jeg ikke de var så veldig fine, innrømmer han

Nå har han i prinsippet fått denne mot å fjerne den.

Dette var i alle biler – så ble det plutselig borte

Ser mer miserabel ut enn den er

– Ja. Jeg fikk tilbud om å ta over for et par år siden også, men da var vi midt i en periode med småbarn, så det var litt hektisk. Så da takket jeg nei. Tiden strakk ikke til.

Planen nå er å hente ut bilen for å gi den en vask, rydde og skaffe oversikt. Dette er bagasjerommet. Foto: Privat.

– Jeg takket vel strengt tatt nei, denne gangen også, men nå dro jeg i alle fall for å se på den. Ettersom bil er både hobby og lidenskap, fikk jeg litt følelser for bilen. Historien rundt den er jo både litt rar og spesiell. Dessuten ser den jo veldig, veldig fin ut i motorrom, innvendig, under og i bagasjerommet.

– Litt overflaterust har det kommet på taket og noen andre steder. Men ikke noen hull, eller "kjeks". Planen nå er å få hentet den hjem. Få luft i hjulene, få vasket den og ryddet litt opp, slik at den blir litt mer presentabel og jeg får litt mer oversikt over hva dette er for noe. Akkurat nå er det et tykt lag med støv og skitt over hele bilen, og den ser nok mer miserabel ut enn den egentlig er og motoren går greit rundt, forteller Landa.

Han er litt usikker på om bilen kan registreres.

– Det har trolig aldri vært betalt moms eller avgifter på den, så jeg vet ikke helt. Dette er noe av det jeg skal forsøke å finne ut av. Eller om en eventuell nye eier gjør det. Jeg beholder den nok ikke selv, men tenker å selge den. Så får Leiv som jeg fikk den av, og jeg, komme til en enighet om en fordeling av salgssummen.

Verdens eldste Toyota dukket opp – i Sibir

Gulvet i bagasjerommet og reservehjulet er som nytt. Foto Privat.

Håper den kommer til nytte

Om du er seriøst interessert i å overta denne, finner du David Landa på Facebook..

– Jeg la ut noen ikke altfor flatterende biler av den, knipset inne i et trangt uthus, og la de ut på Facebook-gruppen Norske Låve / Garasjefunn. Det er gøy å se hvor engasjerte og kunnskapsrike folk er om en så alminnelig og folkelig bil, synes Landa.

Der finner du også flere bilder av bilen.

– Dette må jo være en perfekt donorbil om noen holder på å restaurere en tilsvarende bil. Men som sagt – vi får se. Først må jeg få den hjem og så får vi ta det derfra, avslutter den hyggelige og nybakte Toyota-eieren.

Akkurat denne generasjonen Carina, som har internkode T150, ble forresten produsert mellom 1984 og 1988, de fleste her til lands hadde bensinmotor på enten 1,6 eller 1,8 liter og en effekt på mellom 75 og 100 hk. De kunne også leveres med 2-litere som gikk enten på bensin eller diesel – og i fire ulike utstyrsvarianter, DX, XL, GL eller SX som var topputgaven.

Så får vi håpe at den gamle Toyotaen med den super-lave kilometerstanden kan komme til nytte på en eller annen måte igjen.

