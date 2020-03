– Vi som kan, må sørge for å holde hjulene i gang, i hvert fall de hjulene som fortsatt ruller, sa Monica Mæland (H) under regjeringens daglige pressekonferanse om koronakrisen.

Hun sa at mange lurer på om det er trygt å bruke håndverkere i den unntakstilstanden vi befinner oss i.

– Hvis både håndverkeren og den som bruker håndverkeren er frisk, kan man gjerne bruke håndverkere. Følg de vanlige forholdsreglene om å holde avstand, ha god håndhygiene og unngå fysisk kontakt, sa Mæland.

– Fiks vasken

Rekordmange er permittert og står uten jobb og inntekt, og er dermed veldig forsiktige med bruk av penger. Samtidig er det sånn at de som har muligheten, kan bidra til å holde samfunnet i gang.

– Har man et vindu som bør skiftes eller en vask som lekker, kan dette være et fornuftig tidspunkt å få gjort noe med det på, sa Mæland.

Justisministeren fastslo også at mange savner nå frisøren sin. Men hjemmebesøk for å klippe og fikse håret nå som frisørsalongene er stengt, er ikke akseptabelt.

– Det er ikke noe gøy å si det, men jeg må likevel gjøre det: Det må man altså ikke gjøre. Det kan bidra til å spre smitte, og det må vi altså for all del prøve å unngå, sa Mæland.

Venter med beslutning om muntlig eksamen

I tillegg til Mæland, deltok kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under onsdagens pressekonferanse.

Regjeringen opplyste tidligere onsdag at alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst denne våren. Elevene vil likevel få vitnemål.

– Når det gjelder muntlig eksamen for videregående har vi ikke tatt en endelig avgjørelse, sa Melby under pressekonferansen.

– Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, så her mener vi det er viktig å ha en grundig dialog med fylkeskommunene før vi konkluderer. Vi kommer tilbake med en beslutning om dette etter påske, sa Melby.

Regjeringens mål er at privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres.

Ingen hyttetur i påsken

Under tirsdagens orientering ble det klart at de omfattende tiltakene som er iverksatt for å begrense koronasmitten, videreføres til etter påske. Det innebærer blant annet at skoler og barnehager fortsatt vil være stengt, kultur- og idrettsarrangementer er avlyst og det blir forbudt å reise på hytta i påsken.

Følg Nyhetskanalens sending øverst i artikkelen. Saken oppdateres.