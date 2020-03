«Det føles som om man burde være mer redd for naboen enn for korona»

Plutselig har jeg begynt å forstå hvordan Stasi-Tyskland dyrket frem angiveriet.

Jeg skulle bare kjøpe dopapir. Bare dét er jo nok til å bli uglesett om dagen. Når jeg i tillegg nøys – midt i Kiwi-køen – trodde jeg min siste time hadde kommet.

Blikkene jeg fikk oste av hat. Og hadde folk turt å komme nærmere meg enn to meter, hadde jeg nok fått knust kneskålene. Sånn føltes det ihvertfall.

Det er ikke pistoler som dreper, det er mennesker som dreper, er det noe som heter. Og akkurat nå føles det som om man burde være mer redd for naboen enn for korona.

For det er veldig mye vi ikke skal ta sjansen på å gjøre om dagen. Det finnes en skam for det meste. Det er hytteskam, IKEA-skam, hamstreskam, festeskam, klemmeskam, offentlig transportskam, treningsskam, turskam, uteskam og gruppeskam. Egentlig bør du føle skam for alt annet enn å være inne i ditt eget hus.

En kollega fortalte at hun såvidt turte å kjøpe nesespray på apoteket. Hun følte seg som en kriminell som våget å gå ut i offentligheten med tett nese.

Og Gud hjelpe deg om du prøver å ta en joggetur for å få en pause fra hjemmekontoret. Da snakker vi skam langt forbi det både Noora og William noen gang har opplevd.

Kommentarfeltene som vanligvis er fylt med muslimhat har nå blitt fylt med koronahat. Og ikke mot viruset. Men mot dem som gjør den minste feil i forsøket på å drepe det. Saken om fyren som fikk 20.000 kroner i bot for å dra på fest mens han var koronasmittet fikk kommentarfeltet til å flyte over av et enormt hat. Var det hensynsløst og idiotisk å gå på fest? Definitivt! Kvalifiserte det til å bli likvidert bak en låve? Neppe.

Ei jeg kjenner har en onkel som bor i en hyttekommune i Hardanger. Han skal bruke påsken på å gå fra hytte til hytte i fjellet. For å sjekke at ingen er på hyttene sine! Om han oppdager noen, vil han sende dynamittkongen Lothepus til å rydde opp.

Allerede for et par uker siden var det en mann som vurderte å melde TV 2 til Pressens Faglige Utvalg etter å ha blitt fremstilt som en hytteturist som ikke ville dra hjem fra fjellet. Han hadde fått så mye hatmeldinger etterpå at han omtalte det hele som et «helvete».

Jeg snakket med politiet og kommunen i Oslo i dag. Begge forteller om en strøm av koronavarsler. Vanlige folk som ringer for å varsle om andre vanlige folk. En ba politiet sjekke to personer som gikk på Karl Johan og virket syke. En annen ringte om en restauranteier han mente akkurat hadde vært i Skottland, men som likevel var ute blant folk. En tredje om at det satt noen folk på en uterestaurant. Andre har varslet om noen som trener i en park. Om at folk lufter hundene sine samtidig. At de står for tett inntil hverandre på butikken. At tre jenter spiller fotball.