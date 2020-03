– Trist å se alle skjebnene som kommer til oss

Familien Jenssen-Tvervik har innredet leiligheten for å få en så effektiv arbeidsdag som mulig.

Cathrine Jenssen-Tvervik er seniorrådgiver hos NAV Bodø, og jobber fra spisestuebordet. På stolen ved siden av sitter datteren Hermine med hjemmeskole, og på kjøkkenet sitter mannen på hjemmekontor.

I skrivende stund har NAV mottatt rundt 300.000 søknader om dagpenger. Det som følge av at bedrifter må permittere ansatte som følge av tapte inntekter.

Tung arbeidshverdag

Cathrine har jobbet hos NAV i snart 20 år, og forteller at hun aldri har opplevd liknende.

– Vi har kommet i en uvirkelig situasjon. Det er en forferdelig trist situasjon. Trist fordi du møter fryktelig mange mennesker som er utrygge, og er usikker på den situasjonen de er i. Samtidig får man ikke lønna si, og er usikker på om de har en jobb å gå tilbake til.

Cathrine og Hermine Jenssen-Tvervik fokuserer på sine oppgaver. Foto: Andreas Dahlmo

Samtidig har vi bedriftseiere som kanskje ser livsverket sitt gå tapt. Å være støttende i en slik situasjon kan være vanskelig, men vi gjør det i kan, forteller hun til TV 2.

Videre forteller hun om en tung arbeidshverdag.

– Fordi du ser hvor mange skjebner som kommer inn på benken vår. Klart det er mange fortvilte personer som har kommet i en uvirkelig situasjon, sier hun.

Dette er personer som aldri har vært i kontakt med NAV tidligere, men som nå må sikre seg økonomisk.

– Vi får mange telefoner fra arbeidsgivere som lurer på hvordan man kan ivareta sine ansatte på en best mulig måte. Det er en vanskelig situasjon å være i, for det hender at vi ikke kan de dem de svarene de søker. Vi har veldig lyst til å hjelpe og sikre folk, men ikke alltid vi kan det, sier hun.

Vil ha folk i jobb

Nå oppfordrer Jenssen-Tvervik til å bidra i en felles dugnad:

– Spør deg selv: «Kan jeg gjøre nytte av meg på en annen plass?». Vi ser at det trengs arbeidskraft i flere forskjellige bransjer. Jeg oppfordrer alle til å oppdatere CV-en så godt som mulig, og vær litt beredt. Ikke vær redd for å melde seg, sier hun.

Som kundekonsulent i NAV forsikrer hun om at det er jobb å få. Hun oppfordrer også bedriftene til å ikke være redd for å ta kontakt med NAV.

– Fordi vi har en veldig stor base med god arbeidskraft.

Savner skolen

Mens mor svarer telefonen, sitter datteren Hermine (8) med matteleksene. Hun forteller at det går greit å ha hjemmeskole, men at hun savner å være sammen med venner.