De nye smittetallene fra sykehjemsetaten i Oslo viser at tilsammen 19 beboere er smittet av koronaviruset. I tillegg er fire eldre med korona innlagt på Solvang helsehus.

Beboerne som har fått bekreftet koronasmitte er fordelt på ni ulike sykehjem. Tar man med bekreftede tilfeller av koronasmitte tilfeller blant ansatte, kommer tallet opp i 22 sykehjem, opplyser direktør Henrik Mevold, som er samfunnskontakt for sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Til nå er to beboere ved sykehjemmene døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Se listen over hvor det er konstatert koronasmitte nederst i saken.

Ansatte redde for å smitte beboerne

Det bor tilsammen rundt 4.100 syke eldre på sykehjem og helsehus i Oslo.

– Etterhvert som smitten øker ute i befolkningen, øker smittepresset mot oss, sier Mevold.

Ansatte med det minste tegn på luftveisinfeksjon blir testet fortløpende for å hindre at smitten kommer inn i sykehjemmene, men den raske spredningen tyder likevel på at de ansatte bidrar til å spre smitten, ifølge sykehjemsetaten.

– De ansatte er redde for å ha så små symptomer på korona at de ikke merker det selv, sier Mevold.

TV 2 har tidligere fortalt at helseetaten fra mandag la om turnusene for de ansatte, for å hindre at de sprer smitte fra avdeling til avdeling, og fra sykehjem til sykehjem.

– De ansatte skal bare jobbe på ett sted, og vi jobber nå for å få på plass nye vaktlister, opplyser Mevold.

Det er tidligere innført besøksforbud for pårørende til beboere på sykehjem i Oslo, og alle dagsentrene er stengt for å hindre smittespredning til eldre som bor hjemme.

Skal ta imot pasienter fra sykehusene

Oslo kommune forbereder seg nå på å ta imot 500 pasienter fra sykehusene og eldre som ikke lenger kan bo hjemme.

De eldre som har fått bekreftet koronasmitte blir innlagt på Solvang helsehus, mens tre andre helsehus tar imot andre pasienter.