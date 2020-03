Koronaviruset krever at mange må oppholde seg hjemme for tiden.

Det kan by på utfordringer for de som er avhengig av bilen, enten det er personbil eller et nyttekjøretøy – som benyttes til nødvendige og kritiske formål.

For de som er låst inne i karantene, har nå Ford rullet ut løsningen «No Touch-service» i hele Europa. Det sikrer at samtlige kjøretøy som blir levert inn blir desinfisert før de blir returnert og overlevert til kunden etter service og reparasjoner.

I Norge er tilbudet allerede på plass.

Du ringer – de bringer

– Vi vet at det er mange som trenger transport av alt fra medisiner til mat. Flere kunder er også avhengig av bilen i andre sammenhenger. Med «No Touch-servicen» vår kan kundene være helt trygge på at kjøretøyet er desinfisert når det blir levert ut, forsikrer administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Per Gunnar Berg er administrerende direktør i Ford Motor Norge.

Ford tilbyr sine kunder hente- og bringetjeneste dersom de ikke kan møte opp personlig.

Dette gjelder for verkstedskunder, ved utlån av demonstrasjonsbil - samt overlevering av ny- og bruktbil. Sjåførene bruker engangshansker, i tillegg er blir både bilnøkkel og interiøret desinfisert.

Inkludert i servicen er også en Ford Video Check.

Det gir kundene muligheten til å se og godkjenne anbefalte reparasjoner og prisen for dette. Videosjekken, som er en gjennomgang av punktene på bilen mekanikeren anbefaler å gjøre noe med, ser man enkelt via mobiltelefonen, nettbrettet eller PC.

Sjefen henter selv biler hos kunder i karantene

Ford tilbyr norske kunder en videogjennomgang dersom bilen er innom verksted.

Suksess

Videotjenesten benyttes også ved overlevering av nybil og bruktbil når kunden ikke ønsker å gjennomføre dette fysisk.

– Hente- og bringetjenestene og Ford Video Check har virkelig blitt verdsatt av kundene. Vi har sett en kraftig vekst i bruken av disse tjenestene de siste to ukene, sier Berg som også berømmer Ford forhandlerne sin entusiasme og gjennomføringsevne.

No Touch-servicen, som startet opp som et tilbud i Italia blir nå rullet ut over hele kontinentet i løpet av denne uken.

Slik kan du unngå at bilen blir en smittekilde

