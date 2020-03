Toppscoreren rister på hodet av kontraktsforslag: – Jeg trodde de køddet

Partene er nemlig svært langt fra hverandre i forhandlingene om en ny kontrakt, melder lokalavisen Varden.

Så langt fra hverandre er de at Børven ikke trodde på klubbens siste kontraktsforslag.

– Da agenten min fortalte meg hva tilbudet var, så trodde jeg at Odd køddet. Jeg visste faktisk ikke om de var seriøse med det kontraktsforslaget, sier 28-åringen til Varden.

Børven hevder at tilbudet var omtrent det samme som han har i dag. Han skal ifølge Varden flere ganger ha gjort det klart at det kreves en lønnsøkning for at han skal forlenge kontrakten.

– Nettopp derfor kan jeg ikke tro at de selv tror at jeg vil godta tilbudet, sier Børven.

– Ønsker å ta slikt internt

Sportssjef i Odd, Tore Andersen, skulle helst sett at Børven ikke uttalte seg til media om kontraktsforhandlingene.

– Når det gjelder kontraktsforhandlinger, ønsker vi å ta det internt og ikke i det offentlige rommet. Da pleier vi å få de beste resultatene, slår Andersen fast overfor TV 2.

Han kan fortelle at partene startet dialogen i høst, og har ikke gitt håpet om at Børven til slutt forlenger. Andersen understreker at forhandlingene ikke er brutt, selv om Børven er skuffet over det siste forslaget.

– Jeg har snakket med agenten til Torgeir (Kent Karlsen, journ. anm.). Det er lenge siden vi startet. Vi har hele tiden sagt at Torgeir skal få fokusere på andre ting, så jeg og Kent Karlsen har hatt den dialogen. Og vi har en ganske god dialog, sier Andersen, før han slår fast:

– Og det skal vi fortsette med.

Tar Børvens parti

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener Børven har gjort seg fortjent til en lønnsøkning. Han legger den fantastiske fjorårssesongen til grunn, hvor spissen fra Øystese scoret 21 mål i Eliteserien.

– Jeg skjønner veldig godt at han forventer et bedre tilbud enn han har hatt. Jeg tror ikke Børven er en person som stiller fantasikrav. Han er en fornuftig fyr, som bare mener at han fortjener en bedre kontrakt utifra det han har prestert det siste året. Og det var veldig, veldig bra, påpeker Mathisen.

– Han er også inne i sine beste år, og var den som scoret desidert mest i Eliteserien i fjor. Så han har veldig gode kort på hånden i en slik forhandling, fortsetter den tidligere Start-profilen.

Mathisen tror ikke at Børven vil slite med å finne seg en ny arbeidsgiver.

– Det vil være veldig enkelt for ham å finne seg en klubb både i Norge og utlandet som kan betale det han selv mener at han er verdt, sier Mathisen.